Após atuação ruim, Grêmio precisa mostrar serviço em casa contra o Sport

A partida desta terça-feira contra o Sport, às 19h, na Arena, ganhou ares de decisão para o Grêmio. Depois da derrota da última sexta-feira, quando o Tricolor levou 2 a 0 do Novorizontino, no interior de São Paulo, a distância para o quinto colocado na Série B, o Londrina, caiu para cinco pontos, o que acendeu o sinal amarelo. Além disso, a atuação ruim dos comandados de Renato Portaluppi voltou a causar dúvidas sobre a capacidade dos jogadores, em uma etapa decisiva da competição.

Na coletiva pós-jogo, o treinador gremista garantiu que teve uma "troca de ideias" com os atletas, e reforçou que o Grêmio cumprirá o objetivo de voltar para a Série A. Um desfalque certo para terça-feira é Villasanti, convocado para a seleção paraguaia. Com as más atuações de Lucas Leiva, o nome do criticado Thiago Santos volta a ganhar força. Uma possível escalação gremista para o jogo contra o Sport tem Brenno; Edilson, Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Bitello e Thaciano; Biel, Diego Souza e Guilherme.

Após atuação muito ruim, Renato demonstra descontentamento

A partida da sexta-feira (16) trazia a possibilidade de subida na tabela para o time gaúcho, atualmente com 50 pontos, mas uma má apresentação manteve o Grêmio perto dos adversários e da briga pelo G-4. Renato Portaluppi escolheu Lucas Leiva para o meio de campo no lugar de Bitello, suspenso por cartões. Lucas foi um dos piores jogadores em campo e saiu logo no intervalo de jogo, pois tornava muito lenta a transição do time. Ao fim da partida, o Novorizontino tinha 2 gols e 30% de posse de bola, enquanto o visitante não tinha marcado e tinha 70% de posse, ou seja, o Imortal trocava passes, mas não criava chances.

A equipe não conseguiu sair do ferrolho montado pelo técnico estreante, Mazola júnior e demonstrou uma clara dificuldade para atacar. O Grêmio sabia das jogadas que deveriam ser realizadas, mas faltava vontade e qualidade para concluir os lances. Na coletiva pós-jogo, Renato se desculpou pela atuação. “Hoje nada deu certo. Tudo o que havíamos treinado, tudo o que fizemos contra o Vasco não aconteceu hoje. Peço até desculpa para o nosso torcedor”.

O técnico parecia bastante decepcionado e reafirmou que tudo foi planejado nos treinamentos, mas não conseguiram desenvolver dentro das quatro linhas. “A equipe não apresentou um bom futebol e não teve aquela entrega que eu tanto pedi para eles. Pode ter certeza de que se não correr, a única opção que eu tenho é tirar (do time)”. Apesar da atuação ruim em São Paulo, o treinador foi perguntado se a situação era pior do que o imaginado, e respondeu. “Nada que eu não resolva. Desde a minha chegada, eu falei que o Grêmio vai subir, e vai subir”.