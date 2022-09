Grêmio perde para o Novorizontino e tem primeira derrota com Renato no comando da equipe

O Grêmio enfrentou o Novorizontino nesta sexta-feira (16), pela 30ª rodada da Série B e saiu derrotado pelo placar de 2 a 0. O jogo ocorreu no estádio Jorjão, em Novo Horizonte, no Interior de São Paulo. Com o resultado, o Tricolor permaneceu na terceira posição da Série B com 50 pontos, o Novorizontino também não ganhou colocações, terminando a rodada como décimo terceiro colocado do campeonato com 36 pontos.

A estreia do técnico Mazola Júnior trouxe uma estratégia conservadora. O time da casa jogava no erro do Grêmio, que tinha dificuldades para criar jogadas ofensivas sem o apoio de Bitello, suspenso por cartões. O gramado irregular dificultava o desenvolvimento de jogadas rápidas, e o Novorizontino usava os contra-ataques rápidos para atacar a área gaúcha. O Tigre jogava com todos os jogadores no campo de defesa e diminuíam os espaços de criação do ataque Tricolor.

Logo aos 14min, Lepo soltou uma pancada de longe e Brenno espalmou para a lateral. Foi a primeira finalização da partida. Grêmio deu seu primeiro chute aos 22min, com Guilherme. Na jogada seguinte, aos 23min, Diego Torres cruzou o escanteio, Douglas Baggio ganhou a disputa contra Diego Souza e cabeceou no ângulo para abrir o placar. Aos 32min, Baggio tocou por trás da defesa para Bochecha, que invadiu a área e tocou por baixo de Brenno para ampliar. A jogada contou com erro crítico de Diogo Barbosa, que perdeu a bola, dando início a jogada, e não acompanhou Bochecha no ataque. Grêmio terminou a primeira etapa com 68% de posse de bola, mas sem produção ofensiva.

Na segunda etapa, o Tricolor voltou mais ofensivo e o Novorizontino manteve a estratégia dos contra-ataques, pois o Grêmio teria que se abrir mais para buscar o empate e isso daria mais oportunidades ao Tigre. Aos 12min, Bruno Costa driblou Biel e bateu sobre a meta de Brenno. Aos 22min, Biel cruzou para Diego Souza sozinho na área, mas ele errou a cabeçada e tocou de ombro para tiro de meta. Aos 28min, as equipes estavam cansadas e a qualidade do futebol caiu. Aos 44min, Elkeson enfiou para Rodrigo dentro da área, mas o lateral bateu forte e isolou a bola. Muitos passes errados e chutes para o alto definiram o fim da partida, que estava dominada pelo Novorizontino.

Novorizontino 2 - Lucas Frigeri; Willian Lepo, Wálber, Rodolfo Filemon e Joílson; Jhony Douglas, Gustavo Bochecha(Léo Baiano), Lucas Tocantins(Ronald) e Diego Torres(Ramon Martinez); Douglas Baggio(Hélio Borges) e Bruno Costa(Quirino). Técnico: Mazola Júnior.

Grêmio 0 - Brenno; Edílson(Rodrigo Ferreira), Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Villasanti(Lucas Silva), Lucas Leiva(Elkeson) e Thaciano(Thiago Santos); Biel, Guilherme(Pedro Lucas) e Diego Souza. Técnico: Renato Portaluppi.