Atlético-GO x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

O Inter entra em campo na próxima segunda-feira (19), com o objetivo de manter a vice-liderança e diminuir a distância para o líder Palmeiras. Para que isso ocorra, o Colorado precisa vencer o Atlético-GO, em Goiânia, e torcer que o Verdão perca o clássico para o Santos, no Allianz Parque, neste domingo, às 18h30min.

O técnico Mano Menezes teve uma baixa no treino desta sexta-feira (16). O volante Johnny foi chamado pela seleção dos Estados Unidos para dois amistosos diante do Japão e a Arábia Saudita, nos dias 23 e 27, na Alemanha e na Espanha, respectivamente. Com isso, o volante fica de fora do duelo desta segunda-feira, e, diante do Bragantino, no dia 28, no Beira-Rio. O seu substituto diante dos goianos deve ser Edenílson.

Mano tem outras duas dúvidas na escalação. No meio-campo, com o retorno de De Pena, Alan Patrick entra na briga pela vaga de Maurício. Mais à frente, Wanderson, com um desconforto na coxa direita, não participou de alguns treinos ao longo da semana. Caso não atue, Pedro Henrique será seu substituto. O resto do time deve ser o mesmo que venceu o Cuiabá na última rodada.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Atlético-GO - Renan; Dudu, Lucas Gazal, Klaus e Arthur Henrique; Willian Maranhão, Rhaldney e Shaylon; Airton, Churín e Wellington Rato. Técnico: Eduardo Souza (auxiliar).

Inter - Daniel; Bustos, Vitão, Gabriel Mercado e Renê; Gabriel, Carlos de Pena, Edenílson, Mauricio (Alan Patrick) e Wanderson (Pedro Henrique); Alexandre Alemão. Técnico: Mano Menezes.

Arbitragem - Edina Alves Batista (FIFA/SP), auxiliada por Neuza Ines Back e Fabrini Bevilaqua Costa. VAR: Rodrigo Nunes de Sá.

SERVIÇO - ATLÉTICO-GO x INTER

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO);

Horário: 20h (Brasília) desta segunda-feira (19);

Transmissão: SporTV e o Premiere.