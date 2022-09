Johnny é convocado pela seleção dos EUA e desfalca o Colorado

O técnico Mano Menezes teve uma baixa no final do treino da manhã desta sexta-feira (16). O volante Johnny foi chamado pela seleção dos Estados Unidos para os dois amistosos nas datas Fifa nos próximos dias 23 e 27 de setembro, quando a equipe enfrentará o Japão e a Arábia Saudita, em Düsseldorf, na Alemanha, e Múrcia, na Espanha, respectivamente.

Com isso, Johnny desfalcará o Colorado nesta segunda-feira (19), contra o Atlético-GO, fora de casa, e, diante do Bragantino, no dia 28, no Beira-Rio.

Em um primeiro momento, Johnny não estava na lista inicial do técnico Gregg Berhalter. No entanto, o camisa 30 foi chamado para substituir Yunus Musah, do Valencia, que apresentou uma lesão na virilha esquerda. A direção colorada foi comunicada pela federação norte-americana sobre a convocação do jogador, que encerrou o treinamento desta sexta-feira (16) e embarcará para a Alemanha neste sábado (17).

O seu substituto diante dos goianos deve ser Edenílson, que já será testado ao lado dos companheiros na atividade deste sábado, a penúltima antes da viagem para Goiânia, que ocorre no domingo. Pela 27ª rodada, o Inter luta pela manutenção da vice-liderança e pela diminuição da distância para o líder Palmeiras.