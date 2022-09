Zagallo é visitado por Tite e confia no Brasil no Catar: 'Rumo ao hexa'

A seleção brasileira terá importante missão a partir de novembro ao buscar o sexto título da Copa do Mundo. Para chegar ao Catar em melhor nível do que na Rússia, em 2018, a comissão técnica liderada por Tite tem feito observações de times e jogadores e visitas a grandes nomes da história do futebol brasileiro. Nesta quinta-feira (15), o técnico, o auxiliar Cesar Sampaio e o diretor Juninho Paulista tiveram um encontro especial com Mário Jorge Lobo Zagallo.

"Hoje recebi uma visita muito boa! O técnico da nossa seleção brasileira, Juninho Paulista e Cesar Sampaio, que fazem parte da comissão técnica! Demos muitas risadas e conversamos sobre nosso futebol! Rumo ao hexa!", publicou o perfil oficial de Zagallo nas redes sociais.

Zagallo tem 91 anos e passou alguns dias internado recentemente após problemas decorrentes de uma infecção respiratória. Campeão mundial com a seleção brasileira como técnico (1970), coordenador (1994) e jogador (1958 e 1962), o Velho Lobo ainda comandou o vice na França, em 1998, e estava na comissão técnica de 2006, na Alemanha, em que o Brasil parou nas quartas de final.

Com vasta experiência em Copas do Mundo, Zagallo tem muitas dicas para passar à comissão técnica e tem sido um amuleto para Tite e seu estafe. Os dois se encontraram algumas vezes ao longo da gestão do treinador à frente da seleção brasileira, que começou em 2016.

Tite convocou na última sexta-feira a seleção brasileira para os últimos amistosos antes da Copa do Mundo do Catar. O treinador gaúcho fez escolhas inesperadas e quer sanar as últimas dúvidas antes da lista final de 26 jogadores que defenderão as cores do País no Oriente Médio.

A seleção brasileira se apresenta na próxima segunda-feira (19) para os amistosos com Tunísia e Gana na França. No dia 23, às 15h30min, os comandados de Tite encaram os ganeses em Le Havre. O duelo com os tunisianos acontece no dia 27, no mesmo horário, em Paris.