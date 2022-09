Novorizontino x Grêmio: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

O Grêmio joga contra o Novorizontino nesta sexta-feira (16), às 21h30min, pela 30ª rodada da Série B, no estádio Jorjão, em Novo Horizonte, no Interior de São Paulo. O Tricolor vai para a partida com a intenção de manter a sequência de vitórias, pois saiu vitorioso dos últimos dois confrontos pelo placar de 2 a 1. Já o Novorizontino vem de uma derrota e um empate. O time paulista perdeu o primeiro encontro da competição por 2 a 0, na Arena. Em termos de classificação, o Imortal se encontra no terceiro lugar com 50 pontos, enquanto o Novorizontino tem 33, e está na 13ª colocação.

Com as boas atuações nos últimos dois jogos, Thaciano deve ser titular no meio-campo de Renato, até porque Campaz sentiu lesão muscular e está fora. O Grêmio também não conta com o volante Bitello, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Com o desfalque, o experiente Lucas Leiva é o nome a ser escalado na volância do Tricolor. Mesmo no G4, o Tricolor quer a vitória para passar o Bahia e retornar à vice-liderança da competição. O Tricolor de Aço foi derrotado por pelo Sport na abertura da rodada por 1 a 0.

O Novorizontino precisa da vitória para ficar longe dos adversários da parte de baixo da tabela, pois a diferença do Tigre para o décimo nono colocado é de apenas três pontos. O resultado positivo, entretanto, não faz a equipe ganhar posições, pois o Sampaio Corrêa está a cinco pontos na frente do time paulista.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Novorizontino - Lucas Frigeri; Willian Lepo, Wálber, Rodolfo Filemon e Paulinho; Jhony Douglas, Gustavo Bochecha, Danielzinho e Diego Torres; Douglas Baggio e Bruno Costa. Técnico: Mazola Júnior.

Grêmio - Brenno; Edilson, Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Villasanti, Lucas Leiva e Thaciano; Biel, Guilherme e Diego Souza. Técnico: Renato Portaluppi.

Arbitragem - Ramon Abatti Abel, auxiliado por Éder Alexandre e Marcyano da Silva Vicente. VAR: Rafael Traci.

SERVIÇO - NOVORIZONTINO x GRÊMIO

Local: Estádio Jorjão, em Novo Horizonte (SP).

Horário: 21h30min (Brasília) desta sexta-feira (16).

Transmissão: Premiere.