Com De Pena renovado, Inter segue preparação para o duelo com o Atlético-GO

O torcedor do Inter teve uma notícia importante na tarde desta quinta-feira. A direção anunciou a renovação de contrato com o meia Carlos de Pena. O vínculo do uruguaio de 30 anos se encerrava neste ano e foi prorrogado até o final de 2024. De Pena é um dos bons frutos deixados pelo técnico Alexsander Medina. A pedido do treinador, o meia parou no Beira-Rio. No Nacional, eles foram companheiros e, depois, o técnico o comandou no time uruguaio. O atleta desembarcou em Porto Alegre em abril, vindo do Dínamo de Kiev, da Ucrânia.

De Pena está à disposição do técnico Mano Menezes para o jogo da próxima segunda-feira (19), diante do Atlético-GO, em Goiânia, no fechamento da 27ª rodada do Brasileirão. Ele entra na briga por uma vaga no meio-campo colorado ao lado de Maurício e Alan Patrick. Na vitória sobre o Cuiabá, Mano optou por Alan Patrick na vaga do uruguaio. A dúvida que fica é se De Pena retorna no lugar de Maurício ou devolve Alan Patrick ao banco de reservas.

A outra dúvida está no ataque. Wanderson ainda tem três treinos para ter sua situação definida. O camisa 11 vem sentindo algumas dores na coxa direita e pode desfalcar o Colorado diante do Dragão. Ele ainda não treinou com os companheiros e vem trabalhando em separado. Caso não tenha condições, Pedro Henrique será o titular.

As próximas atividades devem encaminhar a equipe com Daniel; Bustos, Mercado, Vitão e Renê; Gabriel, Johnny, De Pena e Mauricio (Alan Patrick); Pedro Henrique (Wanderson) e Alexandre Alemão.