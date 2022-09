Brasileirão Feminino - Neste domingo (18), às 11h, as Gurias Coloradas fazem história ao disputar a primeira final do clube na competição. Os ingressos para o jogo de ida, diante do Corinthians, no Beira-Rio, podem ser adquiridos pelo site do clube, mediante 1kg de alimento não perecível. A troca pode ser feita até as 12h do domingo. Série C - Pela 5ª rodada do Grupo B, neste sábado (17), às 15h, tem Aparecidense-GO x Volta Redonda-RJ. Já pelo Grupo C, no sábado, às 21h, se enfrentam ABC-RN x Paysandu e, no domingo, às 16h, tem Vitória x Figueirense. Série D - No jogo de ida da final da quarta divisão, neste domingo, às 16h, na Arena das Dunas, o América-RN recebe os mineiros do Pouso Alegre. Forbes - Messi é o atleta mais bem pago do mundo, de acordo com a lista anual da publicação. O jogador argentino do PSG faturou US$ 130 milhões (R$ 674,89 milhões) nos últimos 12 meses, entre ganhos dentro e fora do campo. Neymar é o único brasileiro no top 10, em 4º, com ganhos estimados em US$ 95 milhões (R$ 492,19 milhões). Tênis - O tenista suíço Roger Federer anunciou nesta quinta-feira a sua aposentadoria do esporte. Um dos maiores astros do tênis mundial afirmou que a Laver Cup, da próxima semana, será seu último torneio ATP. Em 24 anos, foram mais de 1.500 jogos, número 1 do ranking por 310 semanas e 20 Grand Slams vencidos, atrás de Rafael Nadal (22) e Novak Djokovic (21). Atletismo - Começou nesta quinta-feira a venda das inscrições para a 97ª Corrida Internacional de São Silvestre, uma das mais tradicionais provas do calendário esportivo do País. São esperados 35 mil atletas para percorrer os 15 km do percurso pelas ruas de São Paulo no dia 31 de dezembro. A prova é organizada pela Yescom e tem venda exclusiva pelo site da Ticket Sports.