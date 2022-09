Aos 41 anos, Roger Federer anuncia aposentadoria do tênis

O tenista suíço Roger Federer anunciou nesta quinta-feira (15) a sua aposentadoria do esporte. Um dos maiores astros do tênis mundial afirmou que a Laver Cup, da próxima semana, será seu último torneio ATP.

"Como muitos de vocês sabem, os últimos três anos me apresentaram desafios na forma de lesões e cirurgias. Trabalhei duro para voltar à plena forma competitiva. Mas também conheço as capacidades e limites do meu corpo e sua mensagem para ultimamente tem sido querido. Tenho 41 anos", disse Federer no Instagram.

"Joguei mais de 1.500 partidas em 24 anos. O tênis me tratou com mais generosidade do que eu jamais teria sonhado, e agora devo reconhecer quando é hora de encerrar minha carreira competitiva.

"A Laver Cup da próxima semana em Londres será meu último evento ATP. Vou jogar mais tênis no futuro, é claro, mas não em Grand Slams ou no circuito."

O lendário jogador foi o número 1 do ranking mundial da ATP por 310 semanas. Ele venceu 20 Grand Slams, sendo o terceiro do mundo em troféus atrás de Rafael Nadal (22) e Novak Djokovic (21).

Durante algum tempo, o tamanho da lenda de Roger Federer no tênis foi medido principalmente pelos recordes que o atleta estabeleceu ao longo de sua carreira. Para além das marcas, o suíço transcendeu o esporte como nenhum outro.

Presidente da ATP, Andrea Gaudenzi afirmou que o impacto de Federer e o legado que ele construiu no tênis são enormes. "Ao longo de 24 anos como profissional, Roger trouxe milhões de fãs para o jogo. Ele liderou uma incrível nova era de crescimento e elevou a popularidade do nosso esporte. Poucos atletas transcenderam seu campo dessa maneira. Roger fez com que todos nos sentíssemos orgulhosos e afortunados por fazer parte do mesmo esporte."