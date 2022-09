Johnny fica de fora de convocação dos EUA e não desfalcará o Inter

Todo jogador sonha em disputar uma Copa do Mundo e com o volante Johnny não era diferente. Já para o clube, a valorização financeira do atleta, além, é claro, da visibilidade, surgem como pontos positivos. Por outro lado, o jogador iria desfalcar o elenco em alguns jogos na próxima data-Fifa, neste mês de setembro, diante do Japão e Arábia Saudita.

No entanto, isso não ocorreu e o jovem jogador colorado segue à disposição do técnico Mano Menezes para a sequência da disputa do Campeonato Brasileiro, pelo Inter. Como foi a última convocação antes da lista final para o Mundial do Catar, a tendência é de que Johnny não disputará o torneio que se inicia no próximo mês de novembro.

A lista divulgada pelo técnico Gregg Berhalter, nesta quarta-feira, trouxe os meias Tyler Adams, do Leeds United, Kellyn Acosta, do Los Angeles FC, Luca de la Torre, do Celta de Vigo, Weston McKennie, da Juventus, Yunus Musah, do Valencia, e Malik Tillman, do Rangers.

Enquanto isso, Johnny e seus companheiros seguem a preparação para o duelo com o Atlético-GO, na próxima segunda-feira, às 20h, em Goiânia, pela 27ª rodada do Brasileirão. Nesta quarta-feira, Wanderson apareceu correndo ao redor do gramado do CT do Parque Gigante. Se o camisa 11 se mantiver sem dores na coxa direita, ele enfrentará o Dragão.

Caso o atacante não se recupere a tempo, Pedro Henrique está pronto para assumir a vaga. Sempre que é chamado pelo treinador, PH demonstra bastante disposição e é tido no Beira-Rio como um 12º jogador.

Já no meio-campo, Carlos de Pena está de volta, após cumprir suspensão. Com isso, Maurício tem a posição ameaçada por Alan Patrick. Até o dia do jogo, Mano ainda terá quatro treinos para definir a escalação do time.