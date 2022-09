Brasileirão Feminino - O check-in para o jogo de ida das finais da competição, domingo (18), às 11h, no Beira-Rio, já está disponível no site do clube - www.internacional.com.br. O duelo contra o Corinthians será aberto aos sócios e não sócios, mediante 1kg de alimento não perecível. O serviço está disponível até as 12h do domingo. Cerca de 10 mil já garantiram seu lugar na decisão. Liga dos Campeões - Resultados do fechamento da 2ª rodada, disputada nesta quarta-feira, pelo Grupo A: Rangers 0x3 Napoli; E: Milan 3x1 Dínamo Zagreb e Chelsea 1x1 RB Salzburg; F: Shakhtar Donetsk 1x1 Celtic e Real Madrid 2x0 RB Leipzig; G: Manchester City 2x1 Borussia Dortmund e Copenhagen 0x0 Sevilla; H: Maccabi Haifa 1x3 PSG e Juventus 1x2 Benfica. Copa do Brasil - Nesta quinta-feira (15), será conhecido o outro finalista do torneio. Após o empate em 2 a 2 no Maracanã, Corinthians e Fluminense voltam a campo às 20h, desta vez na Neo Química Arena. Maicon - Ex-capitão e um dos símbolos dos anos vitoriosos recentes do Grêmio, o volante anunciou a aposentadoria dos gramados nesta quarta-feira. No dia que completou 37 anos, o agora ex-jogador publicou um post em seu Instagram para divulgar a decisão. Tênis - Bia Haddad avançou nesta quarta-feira às quartas de final do WTA 250 de Portoroz, na Eslovênia. A brasileira venceu a espanhola Cristina Bucsa por 2 sets a 0 na disputa das oitavas, com parciais de 6/1 e 6/4. Agora, terá pela frente a romena Ana Bogdan. Falecimento - Ex-jogador da seleção brasileira de vôlei, José Oswaldo da Fonseca Marcelino, mais conhecido como Negrelli, morreu aos 72 anos nesta quarta-feira. Com a camisa do Brasil, ele foi tricampeão sul-americano e defendeu a equipe nacional nos Jogos de Munique 1972, na Alemanha.