Novo titular da Williams, Nyck De Vries foi campeão da F2 e pode dar exemplo a Drugovich

Poucos nomes foram tão comentados no paddock da F1 no último final de semana na Itália quanto o de Nyck De Vries, algo curioso por se tratar de um piloto que fez sua estreia como substituto de Alex Albon na Williams já aos 27 anos, e que vinha orbitando a categoria há tempos. Mas só agora se tornou o nome do momento no mercado de pilotos para 2023.

De Vries teve uma boa carreira no kart, vencendo por duas vezes o mundial. Nos carros de fórmula, teve um progresso menos claro. Embora tenha conquistado títulos no nível da Fórmula Renault 2.0 (algo comparável à F4 hoje), demorou três anos para subir para carros de Fórmula 3, e depois mais dois para chegar à F2.

Na categoria, correu por times menores na temporada de estreia, vencendo uma corrida. Depois foi quarto na segunda temporada, pela Prema (ficando atrás de George Russell, Lando Norris e Alex Albon no campeonato), e levou o título do ano seguinte com uma rodada dupla de antecipação, pela ART GP, ou seja, correndo com duas das melhores equipes do campeonato. Nicholas Latifi foi o vice naquele ano.

Isso foi em 2019. Desde 2010, ele fazia parte do programa de jovens pilotos da McLaren, mas havia se desligado do time no início justamente de 2019, focando no trabalho paralelo que fazia com a Audi, que o levou ao Endurance. Sem portas abertas na F1 e com fama de piloto de personalidade difícil, acabou indo para a Fórmula E e iniciando uma associação com a Mercedes. Na categoria de carros elétricos, foi campeão em sua segunda temporada, e se tornou piloto reserva dos alemães na F1.

Essa vaga significa que De Vries está sempre trabalhando no acerto do carro e provando modificações no simulador do time, e também que ele está presente em vários finais de semana de corrida, participando de reuniões e convivendo dentro do time mais vencedor dos últimos anos na F1.

Foi aí que a maré pareceu virar para o holandês. Já não se ouve mais sobre seu comportamento difícil como antes, e a experiência com a Mercedes abriu portas para ele neste ano, que coincidiu com a adoção de uma regra que obriga as equipes a cederem seus carros duas vezes por ano durante a primeira sessão de treinos livres para pilotos com até 2 GPs completados na F1.

Aos 27 anos, De Vrises alcançou a maturidade para assumir a titularidade no grid