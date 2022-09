Torcedores históricos do Cruzeiro ganharão homenagem póstuma

Durante as três temporadas em que o Cruzeiro esteve na Série B do Campeonato Brasileiro, alguns torcedores considerados símbolos das arquibancadas morreram antes de rever o time de volta à elite do futebol brasileiro. Com o acesso praticamente garantido, membros da torcida celeste se preparam para homenagear essas pessoas, representadas por Dona Salomé e Pablito, duas figuras ativas e de forte identificação com o clube e torcedores, e que faleceram após a queda do Cruzeiro.

A ideia é promover um mosaico 3D com o rosto de Salomé e Pablito em um dos jogos restantes do time no Mineirão. Um dos idealizadores da homenagem, o torcedor Filipe Ikis, do grupo Fundamentalismo Cruzeirense, tem feito a mobilização nas redes sociais para organizar a homenagem, que foi muito bem recebida por boa parte da torcida, e que já deveria ter saído antes, mas devido ao momento do clube não foi possível, segundo contou Iskis à reportagem.

"Quando a Dona Salomé faleceu, em 2019, o Digão, que é um outro torcedor muito engajado, tinha me falado sobre a possibilidade de fazer um mosaico para ela. Na época eu cheguei a criar o mocap [imagem em 3D], mas o momento era muito conturbado do clube e não levamos para frente", explicou.

Com as perdas de Salomé e Pablito, Iskis vê na figura dos dois a possibilidade de homenagear tantos outros cruzeirenses que não conseguiram celebrar o acesso do time a tempo, como forma de serem lembrados neste momento de renascimento do clube.

"A gente não perdeu só os dois. Perdemos vários símbolos da nossa torcida, mas infelizmente não conseguimos colocar todos. É uma forma de representar figuras como Neuber Soares, a Iris, Rosinha, Carlinho e Eros, entre outros que nos deixaram. Lançamos a ideia e a aceitação foi muito grande da torcida. Estamos fazendo orçamentos, porque é uma ação para o torcedor, sem que o clube gaste com isso. Depois, vamos buscar autorização do Cruzeiro e do Mineirão. Vamos ver a melhor forma de arrecadar. A ideia inicial era para ser contra o Vasco, mas se não der, vamos fazer no último jogo, contra o CSA", completou.

QUEM FORAM SALOMÉ E PABLITO

Dona Salomé era funcionária do clube e presença constante em quase todos os jogos do Cruzeiro. Ela também acompanhava o time de vôlei e faleceu aos 86 anos, poucos dias depois da queda da equipe à Série B do Campeonato Brasileiro, em 2019. Ela passou mal no jogo que decretou o rebaixamento do Cruzeiro e não resistiu.

Já Pablito era influenciador digital e morreu em abril do ano passado, aos 39 anos, após ter Covid-19. Pablito era muito querido nas redes sociais, principalmente por suas lives, e figura carimbada nos estádios.

OUTRAS HOMENAGENS

Recentemente, a torcida do Cruzeiro se mobilizou para ecoar nas arquibancadas uma música composta pelo MC Das Quebradas, que conta a trajetória do clube até o acesso após três anos e que tenta traduzir o sentimento do torcedor em estar de volta à elite. A canção também ganhou o vestiário e vários jogadores também a reproduziram. Em um dos trechos, tanto Salomé como Pablito também foram lembrados.

"Cruzeiro, Cruzeiro querido! Salomé e Pablito no céu também 'vão cantar'. Hoje é o dia da glória, de fazer história, de ver quem sorriu, sofrer: voltei", diz parte da canção.

Os dois torcedores também foram eternizados em um mural no clube desportivo do Barro Preto, que recebeu a imagem de Pablito com o filho Gabriel e de Salomé com uma coroa, segurando a Raposinha de pelúcia, que sempre a acompanhava nos jogos.