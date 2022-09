Lisca compara saída do Santos a casamento e promete trabalhos mais longos

Lisca está de casa nova. Dois dias após pedir demissão do Santos, o técnico foi apresentado no Avaí, nesta quarta-feira (14) aonde chega com contrato até o fim da temporada. Questionado em coletiva sobre a saída repentina do time alvinegro, ele recorreu a uma comparação com casamentos e fez questão de reforçar a 'ótima convivência' que teve com o presidente Andres Rueda, com os jogadores e com os funcionários do clube do litoral paulista.

"Na questão do Santos, eu só queria mandar um abraço para o presidente Rueda. Em comum acordo, chegamos à conclusão que era melhor assim. Sabe quando tu casa e está tudo certo e vocês se gostam, mas é melhor cada um ir para o seu lado? Foi a essa conclusão que nós chegamos. Um abraço a ele, aos jogadores e funcionários pela ótima convivência que tivemos", afirmou.

Perguntado sobre os breves trabalhos realizados nos últimos três times (Santos, Sport e Vasco), Lisca disse que nem sempre é possível ficar mais tempo e prometeu que tentará 'mudar isso' para 'permanecer mais' nos clubes daqui para frente.

"Todo mundo quer um trabalho de médio/longo prazo, mas a nossa vida não é assim. Te confesso que há muito tempo eu não estava fazendo isso, não tinha saído de um clube para ir para outro. Era uma premissa minha", iniciou.

"Apesar do pouco tempo, fui feliz no Santos. Foi uma honra. Espero fazer esses 12 jogos e permanecer no ano que vem. Sempre quis vir aqui, gosto muito do clube também. Tenho muitos amigos em Florianópolis", completou.

“Já fiz trabalhos longevos, é o que todo mundo quer, mas nem sempre é possível. No Sport foi diferente, tive o convite, fui muito bem recebido, era um sonho, mas veio um sonho maior que era treinar o Santos. Vamos tentar mudar isso, tentar permanecer mais. Quero ficar aqui, quero ficar na Série A. Se tiver a possibilidade, quero permanecer aqui também no ano que vem”, projetou.

Lisca faz a sua estreia no comando do Avaí no próximo sábado (17), em jogo contra o Atlético-MG, na Ressacada, pelo Campeonato Brasileiro. O time catarinense é apenas o 18º colocado da tabela, com 25 pontos.