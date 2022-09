Renato começa a definir substituto de Bitello no meio-campo do Grêmio

A presença de Renato Portaluppi à beira do gramado permite que a torcida tolere algumas situações antes inimagináveis. Uma delas é a possibilidade do retorno de Thiago Santos ao time titular do Grêmio. Nas últimas duas partidas em que o novo técnico deu as cartas na escalação, o volante entrou na etapa final.

Diante do Vila Nova-GO, a ordem veio por telefone, já contra o Vasco, foi pessoalmente. Nas arquibancadas, algumas vaias foram ensaiadas, mas rapidamente sufocadas pelos apoiadores incondicionais do eterno ídolo gremista que, desde sua apresentação avisou que o grupo é este e é com eles que o Tricolor irá retornar à Série A.

Questionado sobre o substituto de Bitello, suspenso pelo terceiro cartão amarelo na vitória contra os cariocas, Renato já indicou que não apostará em jovens e, como é habitual em seus comandos, irá com os cascudos e mais experientes. Neste caso, os nomes mais indicados são os de Lucas Leiva, Thiago Santos e Lucas Silva.

Como Thiago Santos vem entrando com frequência e é de confiança de Renato, a chance de ser o escolhido é maior. Mesmo assim, Lucas Leiva, jogador com passagem por Liverpool e Napoli, pode aparecer entre os titulares na próxima sexta-feira (16), às 21h30min, diante do Novorizontino, no interior paulista.

Mais à frente uma certeza é a presença de Thaciano, outro atleta de total confiança e admiração do treinador. Mesmo saindo no banco de reservas na partida com o Vasco, ele foi chamado logo aos sete minutos de jogo, após a lesão muscular que deve tirar o colombiano Campaz dos gramados do resto da temporada. Dessa forma, a escalação gremista para enfrentar os paulistas não deve ter mistérios.

A grande novidade no trabalho desta terça-feira (13) foi a presença de Jhonata Robert. O meia-atacante está recuperado de uma lesão ligamentar no joelho esquerdo sofrida na pré-temporada em janeiro. Porém, ele ainda não tem previsão de voltar a atuar.