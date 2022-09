Liga dos Campeões - Resultados da 2ª rodada disputada na terça-feira (13) pelo Grupo A: Liverpool 2x1 Ajax; B: Porto 0x4 Club Brugge e Bayer Leverkusen 2x0 Atlético de Madrid; C: Viktoria Plzen 0x2 Inter de Milão e Bayern de Munique 2x0 Barcelona; D: Sporting 2x0 Tottenham e Olympique de Marselha 0x1 Eintracht Frankfurt. Liga dos Campeões 2 - No fechamento da 2ª rodada, nesta quarta-feira (14), se enfrentam, pelo Grupo A: Rangers x Napoli; E: Milan x Dínamo Zagreb (13h45min) e Chelsea x RB Salzburg; F: Shakhtar Donetsk x Celtic (13h45min) e Real Madrid x RB Leipzig; G: Manchester City x Borussia Dortmund e Copenhagen x Sevilla; H: Maccabi Haifa x PSG e Juventus x Benfica. Os demais jogos serão disputados às 16h. Copa do Brasil - Nesta quarta-feira (14) será conhecido o primeiro finalista do torneio. Em vantagem, após vencer por 3 a 1 no jogo de ida, o Flamengo recebe o São Paulo, às 21h30min, no Maracanã. Avaí - Menos de 24 horas após a demissão do Santos, Lisca foi confirmado nesta terça no comando do clube catarinense. Ele substitui Eduardo Barroca. Racismo - O STJD absolveu o lateral-direito Rafael Ramos, do Corinthians, da denúncia de injúria racial contra Edenílson, do Inter. Em decisão por unanimidade nesta terça-feira, os auditores da Segunda Comissão Disciplinar entenderam que o processo não apresenta elementos probatórios suficientes para a condenação do atleta. Ainda cabe recurso. Tênis - Com o triunfo no US Open, o espanhol Carlos Alcaraz embolsou US$ 2,6 milhões (R$ 13,4 milhões), o que fez dele o tenista que mais ganhou dinheiro em 2022, somando US$ 7,36 milhões (R$ 38,1 milhões) em prêmios. O jovem de 19 anos, que é o número 1 mais novo da história do tênis, está apenas enfrentando sua segunda temporada completa como profissional.