Menos de um dia após deixar Santos, Lisca assume como técnico do Avaí

Menos de um dia após pedir demissão do Santos O técnico Lisca já está de clube novo., ele foi confirmado nesta terça-feira (13) como novo comandante do Avaí. Lisca terá contrato até o fim da temporada e chega à Ressacada para substituir Eduardo Barroca, demitido após uma sequência de nove jogos sem vitórias no Campeonato Brasileiro.

Segundo divulgou o Avaí, Lisca será apresentado nesta quarta-feira (14), às 11h, na Ressacada, e já comanda o time no treinamento do mesmo dia. A sua estreia acontece no sábado (17), em jogo contra o Atlético-MG, em Florianópolis.

Lisca surpreendeu o elenco do Santos ao anunciar a sua saída ontem (12). O presidente Andres Rueda falou em "comum acordo", mas fontes afirmam que a decisão partiu do técnico. No Santos, Lisca participou de oito jogos, com duas vitórias, três empates e três derrotas: um aproveitamento de apenas 37,5% dos pontos.