Brasileirão Feminino - Na noite desta segunda-feira (12), na capital paulista, o Inter bateu o São Paulo por 1 a 0 pela semifinal da competição. Agora, as meninas do Inter enfrentam o Corinthians na final. O primeiro jogo será domingo, em São Paulo. Liga dos Campeões - Nesta terça-feira (13), pela 2ª rodada, se enfrentam, pelo Grupo A: Liverpool x Ajax e Rangers x Napoli; B: Porto x Club Brugge e Bayer Leverkusen x Atlético de Madrid; C: Viktoria Plzen x Inter de Milão (13h45min) e Bayern de Munique x Barcelona; D: Sporting x Tottenham (13h45min) e Olympique de Marselha x Eintracht Frankfurt. Os demais jogos serão disputados às 16h. Santos - Lisca não é mais o técnico do Peixe. Nesta segunda-feira, o Comitê de Gestão do clube demitiu o treinador após oito partidas. Enquanto busca um novo nome, o técnico do sub-20, Orlando Ribeiro, e o auxiliar Claudiomiro comandam a equipe. Avaí - Chegou ao fim a passagem de Eduardo Barroca pelo clube catarinense. O empate com o Athletico-PR, por 1 a 1, no último domingo, na Ressacada, em Florianópolis, foi a gota d'água para a diretoria, que anunciou nesta segunda-feira a saída do treinador. Fórmula 1 - Alex Albon teve complicações após uma cirurgia de apendicite. O piloto da Williams precisou ir para a UTI, mas já apresentou melhora e passa bem. Atletismo - Alison dos Santos conquistou, nesta segunda-feira, o ouro na etapa de Gala dei Castelli, na Suíça, da Continental Tour da World Athletics, com a marca de 47s61. O evento foi o último antes das férias, que chegam após um ano sem perder nenhuma corrida. Vencedor da Diamond League na última semana, o brasileiro fecha a temporada como Líder do ranking mundial nos 400m com barreiras.