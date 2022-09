Mano Menezes elogia maturidade do elenco do Inter diante do Cuiabá

Mano Menezes exaltou a maturidade do elenco do Inter para lidar com ansiedade em campo e conseguir furar o bloqueio do Cuiabá no último sábado. O Inter dominou o confronto, mas encontrou dificuldades para converter a superioridade em gols. Com apoio de seu torcedor no Beira-Rio, o time gaúcho conseguiu uma apertada vitória por 1 a 0 para chegar à vice-liderança do Brasileirão.

"O Internacional resolveu o jogo de uma maneira bem resolvida, foi uma equipe muito superior ao Cuiabá desde o início do jogo. Pegou a bola, propôs o jogo, pela direita, pela esquerda, bola cruzada na área, bola de infiltração, mas às vezes o futebol tem aqueles caprichos, a bola demora um pouco para entrar e gera um pouco de ansiedade. Mas a equipe mostrou exatamente o que eu acho de melhor na nossa evolução, mais maturidade para saber resolver jogos como esse", afirmou o técnico Mano Menezes.

Os números do jogo mostram que o volume do Inter foi, de fato, maior. Foram 68% de posse de bola contra 32% do adversário, além de 16 finalizações coloradas contra apenas uma no time mato-grossense. Mano celebrou o apoio do torcedor e enxerga a satisfação por parte deles em relação ao time.

"Nossa equipe tem sido muito constante tanto em casa quanto fora. Se não me engano, antes da rodada tínhamos a terceira ou quarta melhor campanha como mandante e como visitante. É uma equipe que sabe se comportar fora de casa, mas sem dúvida que com o torcedor é melhor. Os adversários têm que ser os outros e não nós mesmos. Voltamos a acreditar na gente, não vai dar para vencer todo mundo, mas já estamos melhores e acho que o torcedor está gostando do que está vendo", completou o treinador.

Após a partida, os jogadores também celebraram os pontos somados em casa. O volante Gabriel também elogiou o resultado e a atuação da equipe. "Jogo duro, vitória importantíssima. Uma equipe que quer chegar lá em cima, quer ser campeã, sabe que tem que vencer esses jogos. Fizemos um grande jogo, mas também parabenizar o Cuiabá que fez uma grande partida, nos trouxe muita dificuldade. Merecemos a vitória do começo ao fim", disse.

Autor do único gol da vitória, Alemão agradeceu muito a presença dos 30.719 torcedores no Beira-Rio. "Vitória para a torcida que veio prestigiar. Agradecer a energia positiva. Fomos muito bem na partida desde o começo."