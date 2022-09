Estreante da F1 pontua, De Vries diz que não dormiu e viraliza ao sair do carro

O holandês Nyck de Vries estreou com o pé direito na Fórmula 1 neste domingo (11): chamado às pressas para substituir Alexander Albon na Williams, o piloto de 27 anos terminou na nona colocação, o que rendeu dois pontos na tabela de classificação, e ainda foi eleito pelo público como o piloto do dia no GP da Itália - Max Verstappen foi o vencedor da prova, com Charles Leclerc e George Russell completando o pódio.

Nicholas Latifi, o piloto titular da Williams e parceiro original de Albon, terminou a prova na 15ª posição e ainda não somou pontos na temporada.

"Minhas últimas 24 horas foram um sonho. Eu realmente não tive muito tempo para pensar, porque tudo foi muito corrido. Eu tive um sono muito ruim, primeiro animado e depois nervoso. Eu não ousei nem olhar para o meu rastreador de sono porque basicamente passei a noite inteira acordado. Mas talvez tenha me ajudado, porque fiquei focado no trabalho", disse De Vries após a prova.

O holandês foi chamado de última hora para substituir Albon, que teve uma crise de apendicite e precisou passar por cirurgia. O titular da Williams acordou com dores no sábado (10). Uma hora e meia antes do terceiro treino livre, De Vries foi convocado.

Ele já tinha pilotado Fórmula 1 em treinos livres, inclusive a Aston Martin neste fim de semana, e surpreendeu ao obter o 14º lugar no treino de classificação - Latifi, por exemplo, não avançou nem sequer para o Q2.

"Minha largada não foi ótima, mas foi o suficiente para manter a posição e acho que foi fundamental para entrar no ritmo. É por isso que fiquei muito feliz com nossa estratégia e como conseguimos isso. O carro estava ótimo", descreveu o piloto, que disse ter recebido mensagens encorajadoras de Lewis Hamilton e Max Verstappen nas últimas horas.

O piloto holandês viralizou nas últimas horas nas redes sociais um vídeo que mostra ele tentando deixar o carro depois do GP da Itália. Talvez pela falta de prática, o holandês precisa de ajuda de funcionários da Williams: “Como saio daqui?”