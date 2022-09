Grêmio vence na volta de Renato

A sinergia de mais de 50 mil torcedores e do ídolo Renato Portaluppi neste domingo, na Arena, levaram o Grêmio a mais uma vitória. O triunfo por 2 a 1 sobre o Vasco, pela 29ª rodada da Série B, diminui a distância do Tricolor para retornar à Série A. Nos nove jogos restantes, o Grêmio precisa de três vitórias e um empate para garantir a volta à elite do futebol nacional.

A quarta passagem de Renato no comando técnico do time teve um primeiro tempo frenético, com todos ingredientes de um duelo de dois grandes clubes. Só que o início gremista foi com susto. Logo aos três minutos, após bola levantada na área gremista, a zaga afastou e a sobra caiu nos pés de Léo Matos, que acertou um belo chute para abrir o placar.

Três minutos depois, em lançamento no ataque, Campaz sentiu um problema muscular e precisou ser substituído por Thaciano. E a resposta ao gol sofrido foi providencial. Aos nove, Edílson roubou de Alex Teixeira e cruzou. A zaga carioca tirou, Bitello chutou na sobra, a bola desviou em Quinteros e morreu lentamente no fundo das redes.

E o gol da virada teve o protagonismo de Thaciano. Aos 19, ele armou o contra-ataque, tocou para Biel, que devolveu para o meio-campista estufar as redes de Thiago Rodrigues. Três minutos depois, Bitello acertou o travessão e, na sequência, Thaciano quase ampliou.

Os cariocas chegaram perto do empate em dois lances. Aos 29, Nenê bateu firme e Brenno fez grande defesa. Já no último minuto, em cobrança de falta frontal, Nenê acertou a trave esquerda.

A etapa final começou com pressão total do Grêmio. Diego Souza e Biel desperdiçaram boas chances nos primeiros minutos. O Vasco promoveu algumas mudanças e quase empatou aos 26, em cabeceio de Andrey e outra grande defesa de Brenno. Nos minutos finais, Renato formou o time com quatro volantes para segurar a vantagem e garantir os três pontos.