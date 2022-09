Na base da insistência, Inter vence o Cuiabá, no Beira-Rio

O Inter precisou insistir bastante, mas venceu o Cuiabá por 1 a 0 na tarde de sábado, no Beira-Rio, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após empilhar chances no primeiro tempo, conseguiu abrir o placar na etapa final, com gol de Alemão, de cabeça. No fim do jogo, o Dourado teve um pênalti anulado após checagem do VAR, que flagrou falta em Edenílson na origem do lance, dando um susto nos mais de 30 mil colorados no estádio.

Embora não tenha conseguido abrir o placar no primeiro tempo, o Inter ditou o ritmo do jogo e criou chances. Aos 12 minutos, teve duas finalizações na trave no mesmo lance, primeiro com Wanderson e depois com Alemão, mas a arbitragem marcou impedimento.

O segundo tempo começou em ritmo mais lento, mas os comandados de Mano Menezes, que renovou com o clube até o final de 2023, foram pacientes e conseguiram superar a retranca do Cuiabá aos 22 minutos. Após cruzamento na medida de Pedro Henrique, Alemão cabeceou para o fundo das redes.

O Cuiabá quase teve uma chance de empatar o jogo em uma cobrança de pênalti aos 48 minutos. Mas a penalidade máxima foi anulada após checagem do VAR, que flagrou falta de Valdívia em Edenílson na origem da jogada. O Colorado volta a campo apenas na próxima segunda-feira, quando visita o Atlético-GO, em Goiânia.