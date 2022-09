Com gol de Alemão, Inter vence o Cuiabá e é vice-líder do Brasileirão

O Inter venceu o Cuiabá por 1 x 0 na tarde deste sábado (10) no Beira-Rio e alcançou a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. O colorado tem agora 46 pontos contra 51 do líder Palmeiras.

De cabeça, Alemão fez o gol que deu a vitória ao time gaúcho, aos 22 minutos da etapa final da partida. O jogo teve ainda um pênalti anulado para o Cuiabá nos minutos finais do segundo tempo, que teve 5 minutos de acréscimo. Após checagem do VAR, que flagrou falta em Edenilson na origem da jogada, a cobrança do pênalti foi descartada.

Esta foi a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Inter volta a jogar apenas no dia 19, enfrentando o Atlético-GO, em Goiânia, às 20h.