Seleção masculina disputa vaga na final do Mundial com a Polônia

Pela sétima vez consecutiva, a seleção brasileira masculina chega à semifinal do Campeonato Mundial. Uma final seria a sexta em sequência, e uma conquista, o quarto título. Para isso, é preciso superar a Polônia, dona da casa, neste sábado (10), na Spodek Arena, em Katowice, às 13h (de Brasília).

Mais um passo na trajetória de um grupo que encarou muitos desafios, teve baixas importantes, mas mostrou união, determinação e talento em uma campanha que até agora é de cinco vitórias em cinco jogos, com apenas três sets perdidos.

“O que me deixa muito feliz é a entrega de cada um. O nosso dia a dia, o que é feito fora da quadra, tem proporcionado isso. Temos uma característica muito clara que é a mescla de gerações. E é impressionante a cumplicidade que eles têm um com o outro, um dos ingredientes mais importantes na formação desta equipe. Não é garantia de nada, mas é importante. O que acontece durante os jogos é reflexo de tudo isso”, explica o técnico Renan Dal Zotto, que elegeu a estreia contra Cuba como o momento mais difícil da campanha até aqui.

Na união do grupo está um dos segredos da superação da equipe brasileira. Antes da viagem para o Mundial, Renan perdeu o oposto Alan e o central Isac por lesão. Na ausência de Lucarelli, com dores na panturrilha, Rodriguinho deu seu recado nas oitavas de final contra o Irã. Estão todos ali, prontos para o que der e vier.

Na semifinal, o Brasil terá em quadra jogadores que estão entre os melhores da competição. Leal é o atacante mais eficiente; o segundo maior pontuador do Mundial, com 93 acertos; e está no top 10 de melhores sacadores. Thales lidera o ranking de defesas e está em sexto no de recepção. Flávio é o quarto entre os bloqueadores; e Cachopa, o quinto entre os levantadores. Todos com o desafio de parar a equipe que venceu as duas últimas edições do Mundial.