Inter x Cuiabá: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

O confronto com o Cuiabá, neste sábado (10), pode valer a vice-liderança para o Inter no Campeonato Brasileiro. Para que isso ocorra, o Colorado seca o Flamengo e o Corinthians, adversários direito pelo G-4. O torcedor colorado seca o Corinthians, que tem o clássico com o São Paulo no domingo, às 16h, e o Flamengo, que visita o Goiás, no mesmo dia, às 19h.

Além destes dois jogos, o Inter fica de olho no jogo do líder Palmeiras, que recebe o Juventude, neste sábado, às 21h, no Allianz Parque. Em caso de tropeço do Verdão e vitória colorada, a diferença pode cair para cinco pontos.

Com contrato renovado, Mano Menezes manda um time a campo sem mistérios. A escalação terá apenas uma mudança em relação ao time que empatou com o Corinthians em 2 a 2, no último final de semana. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Carlos de Pena está fora e será substituído por Alan Patrick.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inter - Daniel; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Gabriel, Johnny, Alan Patrick, Maurício e Wanderson; Alemão. Técnico: Mano Menezes.

Cuiabá - João Carlos; Marllon, Joaquim e Alan Empereur; João Lucas, Marcão, Pepê e Sidcley; André Luís, Valdivia e Deyverson. Técnico: Bernardo Franco (auxiliar).

Arbitragem - Maguielson Lima Barbosa (DF), auxiliado por Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA/FIFA) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF/FIFA). VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC).

SERVIÇO - INTER x CUIABÁ

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

Horário: 16h30min (Brasília) deste sábado (10).

Transmissão: Premier.

INGRESSOS

Os ingressos para Inter x Cuiabá, na área do Coração do Gigante, já estão disponíveis no site www.coracaodogigante.com.br. A bilheteria física, localizada no andar térreo do Edifício-Garagem, funcionará no dia da partida, das 10h até o final do primeiro tempo.