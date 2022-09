Grêmio x Vasco: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

enfrentar o Vasco da Gama neste domingo (11), às 16h, na Arena O Grêmio espera pelo apoio de cerca de 48 mil torcedores para, em partida válida pela 29ª rodada da Série B. O ingrediente especial do enfrentamento é a reestreia do técnico Tricolor, Renato Portaluppi.

No histórico recente, o Tricolor vem de uma vitória após ter acumulado três derrotas e um empate ao fim da campanha de Roger Machado. Mas isso são águas passadas para o torcedor, que deve lotar a Arena para ver o futebol do time comandado por Renato, que pediu para que a torcida acolhesse o grupo de jogadores.

Na quinta-feira, a assessoria de imprensa do clube divulgou que cerca de 33 mil ingressos já haviam sido vendidos. O Tricolor espera um resultado positivo neste jogo de seis pontos para se manter confortável no G-4. O time está na terceira colocação do campeonato, com 47 pontos.

O Vasco também tem novo treinador. Jorginho foi apresentado no time cruzmaltino na esta quarta-feira (7) e comanda o grupo para a partida do domingo. O Vasco está na 4ª colocação, com 45 pontos, e vem de uma derrota, mas sabe que, em caso de vitória no confronto direto, ultrapassa o Tricolor e toma a 3ª posição na tabela. Ambas as equipes têm o mesmo número de vitórias (12), mas o clube celeste tem dois empates a mais, o que gera diferença de dois pontos de distância.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Grêmio: Brenno; Edilson, Geromel, Bruno Alves, Diogo Barbosa; Villasanti (Lucas Leiva), Bitello; Biel, Campaz (Thaciano) e Guilherme; Diego Souza. Técnico: Renato Portaluppi.

Vasco: Thiago Rodrigues, Matheus Ribeiro (Danilo Boza), Quintero, Anderson Conceição, Edimar; Yuri, Andrey, Nenê, Marlon Gomes, Alex Teixeira e Eguinaldo. Técnico: Jorginho.

Arbitragem: Raphael Claus (FIFA), auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA) e Alex Ang Ribeiro.

SERVIÇO – GRÊMIO X VASCO

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Horário: 16h (Brasilia) deste domingo (11)

Onde assistir: Premiere, RBS e SporTV