Correndo em casa, Ferrari faz dobradinha no 1º treino livre do GP da Itália

Correndo em casa, a Ferrari conseguiu uma dobradinha no primeiro treino livre do GP da Itália da Fórmula 1, nesta sexta-feira (9). Em Monza, Charles Leclerc foi o mais rápido da manhã ao registrar sua melhor volta em 1m22s410. O monegasco foi seguido pelo companheiro de equipe, o espanhol Carlos Sainz, com 1m22s487.

George Russell, da Mercedes, terminou na posição mais baixa do pódio da atividade, com Lewis Hamilton e Max Verstappen, respectivamente, completando o top 5.

A escuderia italiana está correndo com uma pintura especial, com detalhes em amarelo, devido aos 75 da marca. Os pilotos também estão vestindo macacões e capacetes nesta cor, em homenagem ao logotipo original da Ferrari.

Antes do início da atividade, a categoria prestou homenagem à Rainha Elizabeth II, que morreu na quinta-feira (8), aos 96 anos. Com tempo bom e pista seca, o treino começou com a maioria dos pilotos escolhendo entre pneus duros e médios. E Verstappen já assumiu a ponta logo nos primeiros minutos da sessão.

O holandês de 24 anos ficou alternando nas primeiras posições com outros pilotos até que se firmou na dianteira, inclusive melhorando o tempo de suas voltas. E foi lá onde ele ficou até cerca da metade do treino, quando foi ultrapassado por Leclerc.

A partir de então, o monegasco da Ferrari permaneceu na liderança até o final da atividade. Após a marca dos 20 minutos finais, seu companheiro de equipe, Carlos Sainz, e George Russel, da Mercedes, também deixaram Verstappen para trás. Logo depois, o heptacampeão da F1, Lewis Hamilton, que estava com tempos discretos, assumiu a quarta colocação. Todo o TL1 aconteceu sem incidentes que acarretassem em bandeiras amarelas ou vermelhas.

O GP da Itália é a 16ª corrida da temporada de 2022 da F1. Até então, Verstappen é o líder isolado, com 310 pontos, mais de 100 de distância de Charles Leclerc e Sergio Pérez, próximos na lista e ambos com 201.

Neste sábado (10), o TL3 está marcado para iniciar às 8h (de Brasília), com o classificatório acontecendo às 10h30min. O GP propriamente dito será no domingo (11), às 9h30min.