Tite convoca jogadores para os dois últimos amistosos da Seleção antes da Copa

O técnico Tite anunciou na manhã desta sexta-feira (9) os 26 jogadores convocados para os dois últimos amistosos da Seleção Brasileira antes da Copa do Mundo do Catar. Não há atletas da dupla Gre-nal no grupo. A maioria joga em equipes fora do País. Entre os atletas convocados, dois terão suas primeiras oportunidades de vestir a amarelinha: os zagueiros Bremer e Ibañez, que atuam no futebol italiano.

"Essa é uma convocação para esses dois jogos. Fica aqui uma mensagem bastante clara a todos os atletas, com muita transparência que tem sido até então: façam o seu melhor. Preparem-se bem fisicamente, cuidem-se clinicamente, estejam no mais alto nível em seus clubes para daqui a 60 dias estarem competindo de uma forma, aí sim, definitiva [para a lista final]", disse Tite, em coletiva à imprensa.

O Brasil tem dois amistosos na França neste mês. No dia 23, enfrenta a seleção de Gana, e no dia 27, a Tunísia. Os jogos são os últimos amistosos antes da estreia da Seleção Brasileira contra a Sérvia no Catar, no dia 24 de novembro.

Confira a lista dos convocados

Goleiros:

Alisson (Liverpool)

Ederson (Manchester City)

Weverton (Palmeiras)

Zagueiros:

Marquinhos (PSG)

Éder Militão (Real Madrid)

Thiago Silva (Chelsea)

Bremer (Juventus)

Ibañez (Roma)

Laterais:

Danilo (Juventus)

Alex Sandro (Juventus)

Alex Telles (Sevilla)

Meio-campistas:

Casemiro (Manchester United)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Fred (Manchester United)

Fabinho (Liverpool)

Lucas Paquetá (West Ham)

Everton Ribeiro (Flamengo)

Atacantes:

Neymar (PSG)

Vini Jr (Real Madrid)

Raphinha (Barcelona)

Antony (Manchester United)

Richarlison (Tottenham)

Pedro (Flamengo)

Roberto Firmino (Liverpool)

Matheus Cunha (Atlético de Madrid)

Rodrygo (Real Madrid)