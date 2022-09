Seleção brasileira - Nesta sexta-feira (9), o técnico Tite fará a convocação para os dois últimos amistosos, antes da lista final para a Copa do Catar. A partir das 11h, o treinador fará o chamado dos nomes que ficarão à disposição para encarar Gana e Tunísia, nos próximos dias 23 e 27, respectivamente. Série C - Pela 4ª rodada, no Grupo B, neste domingo (11), às 11h, tem Botafogo-SP x Aparecidense-GO e, às 19h, Mirassol-SP x Volta Redonda-RJ. Pelo Grupo C, no sábado, às 17h, jogam, ABC-RN x Vitória-BA e, no domingo, às 17h, tem Paysandu x Figueirense. Série D - Pelos duelos de volta das semifinais, no sábado, às 16h, se enfrentam São Bernardo-SP (0) x (2) América-RN. No domingo, às 16h, tem Amazonas (0) x (1) Pouso Alegre-MG. Surfe - O Brasil tem um novo campeão mundial. Após uma longa espera, Filipe Toledo é o grande campeão, com uma vitória indiscutível sobre Ítalo Ferreira na decisão do WSL Finals, em Lower Trestles, na Califórnia, nos EUA. No feminino, o título ficou com a australiana Stephanie Gilmore Vôlei - A seleção brasileira venceu a Argentina por 3 sets a 1 (25/16, 23/25, 25/22 e 25/21), nesta quinta-feira, pelas quartas de final do Mundial, chegou à sétima semifinal seguida em edições do torneio e manteve vivo o sonho do tetracampeonato. Na semi, o Brasil encara o Polônia, sábado, às 16h. Os donos da casa bateram os EUA por 3 sets a 2. Fórmula 1 - A categoria desembarca na Itália neste final de semana, para a disputa do GP de Monza, a 16ª etapa da temporada do Mundial. A Ferrari busca voltar a vencer diante dos seus torcedores, o que não ocorre desde 2019, quando Leclerc chegou na frente. O monegasco é o vice-líder, com 201 pontos, contra 310 do holandês Max Verstappen, da Red Bull. O treino classificatório ocorre neste sábado, às 11h e a prova tem largada no domingo, às 10h.