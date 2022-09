Grêmio recebe o Vasco em dia de reencontro com o ídolo Portaluppi

O domingo (11) será de festa para o torcedor gremista. A partir das 16h, Renato Portaluppi volta à beira do gramado para comandar o time do Grêmio, pouco menos de um ano e meio de sua última passagem. Pela primeira vez, a missão é devolver o clube à Série A e a estreia será diante de um grande do futebol nacional. Pela 29ª rodada, o Tricolor encara o Vasco, que também terá a re estreia do técnico Jorginho.

A quarta passagem de Renato pelo clube vem um momento delicado vivido pelo time dentro de campo, embora, a situação para garantir o acesso à Série A esteja bem encaminhada. Faltando dez jogos para encerrar a segunda divisão, o Tricolor precisa de quatro vitórias e um empate para garantir matematicamente uma vaga na elite nacional.

A previsão da Arena é de 48 mil torcedores para mais uma reestreia do grande ídolo e para tentar a quebra de um tabu: Renato nunca venceu o primeiro jogo no comando do técnico gremista. Em 2010, derrota por 2 a 0 para o Goiás, no Olímpico. Em 2013, empate em 1 a 1 com o Athletico-PR, na Arena da Baixada. E, novamente com o Furacão, em 2016, derrota por 1 a 0, mas vitória nos pênaltis.

Renato faz mistério em treinos fechados à imprensa ao longo da primeira semana, no CT Luiz Carvalho. O primeiro time deve ter jogadores de sua confiança, além de nomes mais cascudos. Com este cenário, uma formação possível pode ter Brenno; Edílson, Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Villasanti, Bitello (Lucas Leiva) e Thaciano; Biel, Guilherme e Diego Souza.