Aplicativo 'Sportidia' promove conexão entre pessoas e o esporte

Com o mundo cada vez mais conectado, empresas estão buscando investir consideravelmente em tecnologia para reter mais atenção de seus usuários nas mídias sociais. Com a chegada da pandemia do Covid-19, isso se intensificou e foi possível observar o surgimento de consequências negativas devido a utilização excessiva dessas plataformas. Entre as principais observadas estão a ansiedade, depressão e o sentimento de solidão.

O uso excessivo das redes sociais pode fazer com que alguns usuários não enxerguem a realidade, portanto, uma distorção é criada para idealização do mundo perfeito. Para conter esse tipo de situação, é recomendado mais tempo offline, principalmente ao lado de pessoas próximas para sustentação de tempo fora das redes. Além disso, para complementar o chamado “detox digital”, é importante o incentivo à prática de atividades físicas. Com esse objetivo é que o Sportidia nasceu, um app só de esportes, 100% gratuito que promove a conexão entre pessoas no mundo real estimulando a prática de exercícios físicos.

Ainda que seja uma rede social que propõe a integração entre pessoas no app, o Sportidia tem como foco fazer com que seus usuários se encontrem fora dele. “O Sportidia quer trazer os usuários para a vida real e fomentar a capacidade que as pessoas têm ou podem ter, de transformação. Os esportes e as atividades físicas nos trazem uma infinidade de benefícios, e seus desdobramentos são capazes de mudar vidas e fazer as pessoas viverem melhor e mais felizes, principalmente quando observamos o excesso de uso das redes sociais atual”, aponta Chris Kittler, co-fundador do Sportidia.

Em um levantamento recente divulgado pelas empresas WeAreSocial e Hootsuite, só no Brasil, as pessoas gastam em média cerca de 3 horas e 42 minutos por dia, nas redes sociais. Segundo o IBGE, no Brasil, 47% da população não faz nenhum tipo de atividade física regularmente, e na contramão desse hábito, a OMS indica a prática de exercícios moderados para adultos por pelo menos 150 minutos por semana. Diante desse cenário alarmante, as consequências tendem a ser cada vez mais preocupantes e o assunto é constantemente abordado pela população.

Em busca de reverter o tempo mal gasto em redes sociais para dedicação à uma vida mais ativa, no Sportidia, também estão reunidas pessoas que querem falar de saúde e bem-estar. Pensando nisso, e como um meio de conexão social, os usuários podem criar suas próprias atividades e eventos, convidando amigos ou novos adeptos, de maneira pública ou privada. “Por que não ter uma rede social que ajude as pessoas na busca por melhor qualidade de vida e gere engajamento através do esporte? Acreditamos que a atividade física é um caminho, este é o nosso grande propósito”, finaliza Kittler.