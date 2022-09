Atlético-MG empata com o Bragantino na abertura da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro

Na abertura da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da série A, Atlético-MG e Bragantino empataram em 1 x1, nesta quarta-feira, no estádio do Mineirão. Os gols da partida foram marcados por Ademir para o Galo e Aderlan Silva para o time paulista. Com o resultado, o Galo perdeu a chance de encostar no G-6 e ocupa a sétima colocação, com 40 pontos. Já o Bragantino ocupa a 11ª posição, com 33 pontos. Agora, os times terão uma semana e meia sem jogos. O Atlético-MG volta a campo no sábado (17) para enfrentar o Avaí fora de casa, às 19h. Já o Bragantino recebe o Goiás no domingo (18), às 11h, em Bragança Paulista.

Jogando em casa, o Atlético-MG começou a partida no ataque, enquanto o Bragantino buscava jogada de velocidade. Assim, o Galo abriu o placar logo no início, aos 16 minutos. Ademir aproveitou cruzamento de Guga, pelo lado direito do ataque, e bateu para o gol. Com a vantagem dos mineiros, o Bragantino começou a se abrir, visando uma reação. Após boa chance de Léo Ortiz, aos 23 minutos, o empate veio nos pés de Aderlan. Aos 30 minutos de jogo, o lateral recebeu lançamento na direita, nas costas de Arana, limpou Junior Alonso e marcou um belo gol.

No segundo tempo, aos 16 minutos, Nacho mandou a bola na trave de Cleiton e por pouco não ampliou. Quatro minutos depois, foi a vez do chute de Keno parar na defesa do goleiro Cleiton. Com o tempo, o Galo passou a controlar o jogo no meio de campo. O time mineiro voltou a chegar com perigo ao gol do Bragantino aos 37 minutos. Arana cruzou na medida para Eduardo Sasha, que cabeceou para grande defesa de Cleiton. O Atlético-MG insistiu até o fim, mas não conseguiu a vitória.