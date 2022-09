Série B - Na abertura da 29ª rodada, na terça-feira (6), o Vila Nova venceu o Guarani por 2 a 1. Nesta quinta-feira (8), o Criciúma joga contra o Bahia, às 19h. Já o Cruzeiro enfrenta o Operário, às 21h30min, no estádio do Mineirão. O time mineiro é o líder da Série B com 59 pontos, seguido por Bahia (50), Grêmio (47) e Vasco da Gama (45). Felipão - No comando do Athletico-PR, Luiz Felipe Scolari, 73 anos, disputará a quarta final de Libertadores, pelo terceiro time diferente. Felipão conquistou os títulos por Grêmio (1996) e Palmeiras (1999), além de um vice-campeonato (2000), também pelo Palmeiras. O treinador assistiu do camarote do Allianz Parque seu time empatar por 2 a 2 com o atual campeão da Libertadores. Vôlei - A seleção brasileira masculina derrotou o Irã, na terça-feira, por 3 sets a 0 (25/17, 25/22 e 25/23) e vai encarar a Argentina, pelas quartas de final do Campeonato Mundial de vôlei, na Polônia. O duelo acontece nesta quinta-feira, às 12h30min. Ferrari - O vermelho vai dividir as atenções com o amarelo na Ferrari no fim de semana. Nesta quarta-feira (7), a equipe italiana revelou uma pintura especial para o carro no GP da Itália de Fórmula 1, que será disputado no domingo. A pintura é uma celebração aos 75 anos de história da Ferrari. Flamengo - O massagista Denir, de 73 anos, funcionário do Flamengo há 40 anos, passou por uma operação na terça-feira para retirada de um tumor no cérebro. A cirurgia foi considerada positiva. Benzema - O Real Madrid confirmou, nesta quarta-feira, que Karim Benzema sofreu uma lesão na coxa direita - uma contusão no músculo semitendíneo e uma sobrecarga no quadríceps - durante a vitória do time espanhol por 3 a 0 sobre o Celtic, na terça-feira, pela 1ª rodada do grupo F da Liga do Campeões. A imprensa espanhola informou que o jogador deve voltar a atuar pelo clube apenas no mês de outubro.