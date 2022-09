Mulheres denunciam casos de assédio no GP da Holanda de Fórmula 1

O GP da Holanda, realizado no último final de semana, foi marcado por uma série de casos de assédio relatados por mulheres que estiveram nas arquibancadas do circuito de Zandvoort. O Fórmula 1 Women, grupo de mulheres fãs do esporte, coletou pelo menos 25 de denúncias de torcedoras que foram assediadas de alguma maneira durante a realização do evento.