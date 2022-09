De Vries substitui Vettel no 1° treino da F-1 em Monza

O sonho de todo piloto é chegar ao grid da Fórmula 1. E o caminho mais curto é auxiliando as equipes nos testes. Na próxima sexta-feira (9), no primeiro treino livre para o GP de Monza, o último do ano na Europa, o holandês Nyck de Vries estará no cockpit da Aston Martin substituindo o alemão Sebastian Vettel. Será a sua terceira oportunidade na temporada, todas por equipes diferentes.

O piloto de 27 anos da Fórmula E já correu no TL1 (treino livre 1) pela Williams no lugar de Alex Albon no GP da Espanha, antes de substituir Lewis Hamilton, da Mercedes, no GP da França, e não esconde a expectativa.

"Estou realmente ansioso para pilotar pela Aston Martin, particularmente em um circuito tão lendário como Monza", diz o holandês. "Será minha terceira sessão da temporada e no terceiro chassi diferente, e essas oportunidades me deram uma visão fantástica de como os carros e equipes de Fórmula 1 funcionam e operam", segue. "Espero poder trazer uma nova perspectiva para a equipe e realizar um programa de execução que seja benéfico para nós dois."

O piloto adota discurso esperançoso de que possa trabalhar no time em um futuro próximo e o chefe da Aston Martin, Mike Krack, também elogia a presença do holandês em seu carro no fim de semana.

"Estamos muito satisfeitos em receber Nyck em nossa equipe e estamos ansiosos para trabalhar com ele em Monza", enfatiza Krack. "Suas conquistas mostram que ele claramente merece uma chance na Fórmula 1 e espero que esta oportunidade de estar ao volante do AMR22 permitirá que ele mostre suas habilidades para o mundo em geral."

Pelos regulamentos de 2022, cada equipe precisa alocar duas sessões de treinos para colocar em campo um piloto que não competiu em dois GPs. A Aston Martin ainda não anunciou quem participará da sessão de treinos restantes.