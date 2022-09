Com De Pena suspenso, Alan Patrick pode iniciar entre os titulares

O empate com o Corinthians em 2 a 2, domingo (4) , na Neo Química Arena, manteve o tabu do Inter seguir sem vencer o time paulista na nova casa. Por outro lado, a atuação diante da boa equipe comandada pelo português Vítor Pereira deixou um gostinho de que o Colorado poderia ter saído de São Paulo com os três pontos. Mais do que isso, a atuação de Alan Patrick ao entrar no segundo tempo mostrou ao técnico Mano Menezes que o camisa 10 tem espaço no time, o que deve ocorrer já contra o Cuiabá, no sábado, no Beira-Rio.

No confronto com o Timão, Carlos de Pena recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora da partida pela 26ª rodada do Brasileirão. Com isso, Alan Patrick ganha espaço. Ele, assim como Edenilson, deixou o time após a eliminação para o Melgar na Sul-Americana. A saída do camisa 10 se deu pela boa entrada de Maurício. Só que o golaço marcado em Itaquera e a boa movimentação dada ao setor devem devolver o jogador à titularidade.

Após a segunda-feira de folga, o colorado se reapresenta nesta terça-feira, quando Mano inicia a preparação para o enfrentamento com o Cuiabá, que luta na parte de baixo da tabela. Um dos assuntos mais delicados na coletiva pós-jogo foi a falha do goleiro Daniel, no segundo gol corintiano. O próprio jogador assumiu o erro e disse que só resta trabalhar para evitar que esses episódios voltem a ocorrer.