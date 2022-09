Liga dos Campeões - Pela 1ª rodada do maior torneio do Velho Continente, nesta terça-feira (6), jogam, pelo Grupo E, Dínamo Zagreb x Chelsea (13h45min) e RB Salzburg x Milan; F: Celtic x Real Madrid e RB Leipzig x Shakhtar Donetsk; G: Borussia Dortmund x Copenhagen (13h45min) e Sevilla x Manchester City; H: PSG x Juventus e Benfica x Maccabi Haifa. Os demais jogos serão às 16h. Liga dos Campeões 2 - Já na quarta-feira (7), estreiam pelo Grupo A: Ajax x Rangers (13h45min) e Napoli x Liverpool (16h); B: Atlético de Madrid x Porto e Club Brugge x Bayer Leverkusen; C: Barcelona x Viktoria Plzen e Inter de Milão x Bayern de Munique; D: Eintracht Frankfurt x Sporting (13h45min) e Tottenham x Olympique de Marselha. Os outros jogos serão às 16h. Série B - Na abertura da 29ª rodada, nesta terça-feira, às 21h30min, jogam Vila Nova-GO x Guarani. Na quarta-feira, às 19h, tem Ponte Preta x Sport e, às 21h30min, se enfrentam Sampaio Corrêa-MA x Novorizontino. Libertadores - Nesta semana serão definidos os finalistas do torneio continental. Nesta terça-feira, às 21h30min, no Allianz Parque, o Palmeiras recebe o Athletico-PR. No jogo de ida, vitória dos paranaenses por 1 a 0. Já na quarta-feira, no mesmo horário, no Maracanã, o Flamengo encara o Vélez Sarsfield. Na primeira partida, os cariocas golearam os argentinos por 4 a 0. Marcelo - O lateral-esquerdo, ex-Real Madrid, teve recepção de grande estrela em sua apresentação no Olympiacos. O experiente jogador de 34 anos ganhou a camisa 12 e ficou bastante eufórico com a cantoria e o clima de decisão de campeonato ao ser recebido por 20 mil torcedores no estádio Georgios Karaiskakis. Vini Jr. - Um dos grandes destaques do Real Madrid, o atacante brasileiro conseguiu sua dupla cidadania. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pelo clube.