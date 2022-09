Stock Car - O piloto Felipe Lapenna ganhou neste domingo (4) a primeira corrida da etapa de Velocitta da Stock Car. Lapenna aproveitou uma disputa forte entre Bruno Baptista e Allam Khodair para vencer a primeira corrida, disputada no autódromo Velocitta, no interior de São Paulo. Ele conseguiu abrir uma boa distância à frente e praticamente não foi ameaçado durante a prova, que foi marcada por boas ultrapassagens, até mesmo durante os boxes. A prova é válida pela oitava etapa da Stock Car em 2022. O pódio teve Felipe Lapenna em 1º, Bruno Baptista em 2º e Thiago Camilo em 3º.

Jornalista - O jornalista esportivo Roberto Carmona, voz marcante do rádio brasileiro, morreu neste domingo, aos 86 anos. O falecimento foi confirmado pela rádio Transamérica, emissora em que ele trabalhava. "Morre a voz marcante da Transamérica, Roberto Carmona, uma lenda do jornalismo esportivo e da história do rádio", publicou a rádio nas redes sociais. Segundo o colunista Flavio Ricco, Carmona estava internado na UTI após passar por uma cirurgia na coluna e contrair uma infecção. Em nota, o Corinthians destacou a longa trajetória do jornalista. "Ao longo de mais de 50 anos de carreira, contou com brilhantismo muitos momentos da nossa história", diz nota do clube. Motociclismo - Em uma vitória conquistada por uma roda de diferença, Francesco Bagnaia venceu a etapa de San Marino, realizada no domingo e confirmou o seu bom momento ao obter o quarto triunfo consecutivo. Na temporada, ele tem seis primeiros lugares. O piloto italiano da Ducati sofreu muita pressão de Enea Batistini nas voltas finais, mas conseguiu manter o controle para receber a bandeirada em primeiro lugar. O resultado diminui a distância do piloto italiano para o líder Fábio Quartararo, que chegou em quinto lugar na prova. Bagnaia soma agora 181 pontos contra 211 do francês da Yamaha. A próxima etapa da MotoGP acontece no dia 18 de setembro, na Espanha. Tênis - O tenista brasileiro Bruno Soares decidiu não jogar mais tênis profissionalmente. Dono de três títulos de Grand Slams na disputa masculina por duplas, o mineiro de 40 anos comunicou a aposentadoria no sábado, em um texto publicado nas redes sociais, um dia depois de ser eliminado na segunda rodada do US Open ao lado do parceiro escocês Jamie Murray, com derrota para Hugo Nys e Jan Zielinski. Soares trilhou uma carreira sólida como especialista em duplas e chegou a alcançar o posto de número 2 do mundo em 2016, ano em que, junto com Andy Murray, foi campeão do Aberto da Austrália e do US Open. US Open - Em busca do terceiro título de Grand Slam desta temporada, o espanhol Rafael Nadal confirmou o favoritismo na noite de sábado, no Arthur Ashe Stadium, e conquistou sem sustos a vaga nas oitavas de final do US Open. Ele precisou de apenas três sets diretos, com direito a pneu na abertura, para superar o americano Richard Gasquet com parciais de 6/0, 6/1 e 7/5. Na próxima fase, o número 3 do mundo enfrentará mais um representante do país-sede do torneio. Trata-se de Frances Tiafoe, atual 26º colocado do ranking da ATP, que avançou às oitavas ao vencer o argentino Diego Schwartzman, número 16 do mundo.