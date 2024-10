2

Novas experiências e roteiros incrementam turismo de vinhos no Rio Grande do Sul

4

Marca tradicional abre

as portas para turistas

depois de 50 anos

5

Experiência da comida de

beira de estrada é elevada

com novidades

6

Programação fora do

roteiro revela diversificação

da pioneira

7

Setor passa por transformação com pequenas vinícolas

8

Vinho e pecuária formam parceria em estância

9

Vitivinicultura com a marca do empreendedorismo feminino 10

Encruzilhada do Sul terá linha com leveduras autóctones

11

Cooperativismo vitivinícola avança com reposicionamento

12

Garibaldi prioriza qualidade e maior volume de espumantes

14

Meta da Aurora é consolidar receita de R$ 1 bilhão em 2026

15

Propósito de sommelier é ser elo entre produção e consumo