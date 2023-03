Cooperação com Reino Unido incentiva projetos para Porto Alegre zerar emissões de carbono

A inovação é uma grande aliada para que cidades como Porto Alegre atinjam a meta de zerar as emissões de gases do efeito estufa até 2050, compromisso assumido pela Capital em 2021. No painel sobre soluções inovadoras para carbono zero, no South Summit, a agência de inovação do governo britânico Connected Places Catapult apresentou o Perfil para Net Zero de Porto Alegre, em que técnicos do país identificaram os principais desafios da Capital Gaúcha para neutralizar a emissão de gases poluentes: transporte, gestão de resíduos, água, energia e edificações.O relatório reforça os dados do inventário de gases de efeito estufa, realizado pela prefeitura em 2021, que apontou os principais poluentes da Capital, sendo 67% das emissões são do setor de transportes, seguidos pela energia estacionária (consumo diário dos cidadãos) com 22% e setor de resíduos, somando 9% das emissões.“Soluções inovadoras não precisam ser necessariamente tecnológicas. Queremos contribuir com alternativas de financiamento, assessoria técnica e política e novas modelagens para garantir eficiência energética”, explica o gerente de Parcerias Globais da Connected Places Catapult, Guilherme Johnston.O governo britânico trouxe para o South Summit oito startups do país para intercâmbio com empresas locais em busca de soluções. O diretor executivo de Comércio e Investimentos no Brasil da Embaixada Britânica, Martin Whalley, destacou a importância da liderança do poder público no processo de neutralização de carbono.“O governo britânico determinou que, a partir de 2030, não será mais possível comprar carro movido à gasolina. É um sinal claro para a indústria investir em inovação. Outra medida foi ampliar a infraestrutura para garantir que carros elétricos sejam carregados com mais facilidade”, exemplifica o diretor.O secretário do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade de Porto Alegre, Germano Bremm, destacou que a Capital está trabalhando em diversas frentes rumo ao carbono zero, como a elaboração do Plano de Ação Climática, que irá mapear as situações de risco no enfrentamento da crise climática, e a ampliação das estratégias de sustentabilidade na revisão do Plano Diretor.“A parceria com o governo britânico é muito importante para criarmos uma janela de oportunidades para que as startups desenvolvam soluções que nos levem a um enfrentamento mais sustentável à crise climática e melhorem a qualidade de vida dos porto-alegrenses”, afirmou Bremm.