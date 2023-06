A urgência de um acervo afro-gaúcho nos museus do Estado

A blusa preferida usada por uma liderança disseminadora de saberes tradicionais. Um instrumento musical típico do Rio Grande do Sul. O retrato de um jornalista e escritor*. Artefatos como esses podem naturalmente ser encontrados em um museu de história, sem provocar surpresa alguma, afinal, cumprem o seu papel ao contarem a narrativa de determinada época. No entanto, caso a cor da pele dos personagens mencionados seja levada em conta, será possível perceber que, apesar dos sujeitos negros terem participado ativamente da formação do Estado, a sua cultura e a sua história foram por décadas negligenciadas nas instituições museais.



O Museu Julio de Castilhos (MJC), o mais antigo do Rio Grande do Sul, fundado em 1903, e localizado em Porto Alegre, quer justamente rever esta postura. A instituição está empenhada na Campanha Acervo Afro-gaúcho, por meio da qual pretende formar um acervo que testemunhe a participação dos povos negros na história do Estado. A museóloga e diretora do espaço, Dóris Couto, explica que serão musealizadas peças que dialoguem com a proposta da campanha e que auxiliem a “preencher uma lacuna histórica.”



O processo tem sido lento. Primeiro, pela estranheza gerada em pessoas e grupos sobre o interesse do museu pela temática. “Nem sempre é tão compreensível essa intencionalidade, inclusive pelos anos de apagamento. São 120 anos de museu, 120 anos de apagamento deste recorte e, do outro lado, de narrativas voltadas quase que exclusivamente ao processo de escravização”, observa Dóris.



Outra dificuldade relacionada às doações pode estar ligada ao apelo afetivo de quem não quer se desfazer de uma fotografia, peça de roupa ou utensílio de um ente querido. “A memória pode estar impregnada naquele objeto.” Neste sentido, além da campanha, o Museu tem promovido exposições e ações voltadas a fazer com que o público entenda que a proposta é séria e que procura corrigir tal apagamento.



Desde então a campanha passou a ser difundida nas redes sociais, convidando a comunidade a contribuir. Clubes negros distribuídos pelo Estado também foram contatados com o intuito de disponibilizarem itens para o acervo do MJC. No processo, é levado em conta a autenticidade e a originalidade das peças, entre outra série de fatores a serem considerados ao se assumir um artefato como acervo de museu. Por exemplo, a declaração de propriedade e a licitude da peça, questões que acabam sendo balizadoras no processo.

Caminhos abertos por um tambor

Símbolo da cultura afro-gaúcha, sopapo é patrimônio imaterial de Pelotas

EVANDRO OLIVEIRA/JC

Desde o início da campanha Acervo Afro-gaúcho, 87 peças foram recebidas pelo Museu Julio de Castilhos. Entre elas, a blusa preferida da mestra griô Sirley Amaro (Pelotas, 1936-2020), destacada figura por sua atuação na conservação e perpetuação do conhecimento da cultura negra na região de Pelotas. Mas foi o tambor de sopapo o primeiro artefato oriundo da campanha. “Eu digo que a chegada do tambor abriu os caminhos. Porque, a partir da musealização dele, a gente começa a ter êxito no acolhimento de acervos doados por pessoas negras da comunidade”, comemora Dóris.



Desde 2021, o instrumento, característico da cultura afro-gaúcha, é patrimônio imaterial do município de Pelotas. O tambor é considerado uma contribuição dos escravizados, surgida no século XIX, na região das charqueadas, em Pelotas. O modelo doado ao MJC é próprio dos Sopapos construídos para o Projeto CaBoBu, do cantor, compositor e percussionista Giba-Giba (Pelotas, 1940-2014), em 1999. Trata-se do modo contemporâneo de resgate do instrumento, construído junto ao clã Batista – tradicional família de músicos e produtores de tambores de Pelotas -, sendo eles, o Mestre Baptista (1936-2012), o luthier, e José Batista, o seu filho, o projetista do modelo/Cabobu.



Batista diz que a visibilidade dada ao tambor pelo MJC é um reconhecimento do trabalho das pessoas que formataram a história, “mesmo tendo sido omitidas nos registros históricos”. Um processo de suma importância para o povo originário da região Sul do Brasil. Indagado se enxerga sinais de mudança no olhar em que os museus lançam sobre os afrodescendentes, Batista, que é também luthier, escritor, Mestre de Bateria e coordenador do Terceiro Projeto CaBoBu, acredita que a musealização do tambor é o maior testemunho.



A partir disso, importantes relatos históricos, atrelados ao instrumento, sua simbologia na cultura do Sul e a sua participação contemporânea como legado serão identificados, aposta Batista. “Os desafios são infinitos, desde trazer informações pontuais pela oralidade histórica do povo preto, até inserir personagens historicamente esquecidos como protagonistas do fazer cultural.”

A construção de um novo imaginário

Historiadora e curadora Izis Abreu: museus não se dedicam a contar a história negra além do prisma da escravidão

MARCELO G. RIBEIRO/ARQUIVO/JC

O movimento da Campanha Acervo Afro-Gaúcho considera uma crítica há muito tempo feita por lideranças negras e associações afrodescendentes. Para se pensar em um acervo que contemple vivências diversas dos povos negros no decorrer da história do Rio Grande do Sul, é preciso ir além da exibição de instrumentos de tortura, oriundos do período escravagista.



A professora dos Programa de Pós-graduação em Museologia e Patrimônio, e da Pós-graduação em educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Zita Possamai, observa que esse tipo de representatividade, inclusive, foi bastante questionada em discussões no Museu Júlio de Castilhos por grupos interessados no tema. Como resultado, objetos que faziam alusão à escravização foram retirados de exposição e, em contrapartida, outros foram contemplados. Um exemplo é o retrato de Aurélio Veríssimo de Bittencourt, mencionado no início desta reportagem. A equipe do museu recuperou um retrato do jornalista e escritor, que, como lembra Zita, foi estudado por alunas do curso de Museologia, sob a sua orientação.



É evidente que a escravidão se fez presente em parte da história da população negra no Brasil. O problema, para a Mestra em História, Teoria e Crítica de Arte, e curadora, Izis Abreu, é que os museus mais tradicionais não costumam contar histórias além dessa. Algumas pessoas consideram “censura” criticar obras e artefatos que tratem da escravização, porém, não é esta a questão. “Trata-se de se ter consciência de que pessoas brancas são representadas de formas infinitas. Há retrato de mulheres, de crianças, cenas de lazer etc. Enquanto para a população negra são as imagens de controle, estereotipadas, exotificadas.” Exemplos de artefatos que possam contemplar um acervo não faltam. Izis menciona a possibilidade de se reproduzir indumentárias das religiões de matriz afro - com o devido diálogo e consentimento da entidade de terreiro, em razão de seu uso sagrado e, por vezes, secreto - a vestimenta de personalidades e profissionais negros de décadas ou séculos atrás; artefatos e conhecimentos da gastronomia ou ainda elementos da religiosidade e da cultura Maçambique, de Osório. A historiadora também lembra que alguns arquivos das polícias civil e militar contam com imagens e artigos religiosos. São oriundas de apreensões feitas em terreiros no decorrer dos séculos XVIII e XIX, quando o culto e a posse destes objetos eram proibidos pelo Estado.



Alguns dos itens mencionados por Izis já estão no horizonte do Museu Julio de Castilhos. A diretora do espaço, Dóris Couto, conta que o acolhimento para o acervo já se mostra exitoso, inclusive com a doação de pessoas vivas. A ressalva é feita, pois, segundo Dóris, há uma ideia de que no museu apenas são recebidos itens de outros séculos ou períodos históricos, quando, na verdade, não é necessariamente assim. “Podemos manter acervos contemporâneos vinculados a práticas atuais como uma forma de enriquecê-los e propiciar narrativas que confrontem este conjunto de peças da escravização”.

Raiz afro entalhada no corpo de uma deusa

Deusa Nimba, encontrada nas margens do Rio Ijuí e pertencente ao acervo museológico da Pucrs

CAMILA CUNHA/PUCRS/DIVULGAÇÃO/JC

Uma escultura de 46, 4 cm x 18 cm de largura, pesando 3,70 kg. Ela é feita em madeira Guajuvira, característica do Rio Grande do Sul. É a deusa Nimba, pertencente a uma tradição religiosa cultuada pela etnia Baga/Nalu, na região de Guiné e Guiné-Bissau, no Oeste da África, desde o século XV. Ela foi encontrada às margens do Rio Ijuí, no município de Santo Ângelo, na década de 1970, por um pescador.



A peça foi esculpida por escravizados afrodescendentes do Estado que conheciam a arte, a escultura e os rituais da Deusa Nimba praticados pelos povos do outro continente. É a primeira escultura Nimba encontrada em solo brasileiro e americano. A data de confecção da peça compreende a vinda de escravos para o Sul do Brasil pelos bandeirantes e comércio de mercadorias (século XVII), e o período de 1734-1767, quando uma grande leva de etnias de escravizados da Guiné vieram da Bahia para o Rio Grande do Sul.



As informações constam no relatório de pesquisa, realizada pelo professor do Programa de Pós-graduação de História e coordenador do Núcleo de Estudos em Cultura Afro-brasileiro e Indígena da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs), Edison Hüttner. A deusa Nimba foi identificada por Hüttner, em 2016, na casa de um vendedor de artesanato. Em seguida foram organizados métodos de estudo, entre eles, levantamento bibliográfico e tomografia no artefato.



Para o pesquisador, é provável que a escultura tenha ficado submersa nas águas do rio durante muito tempo, o que teria garantido sua preservação. Ao que tudo indica, a imagem era cultuada em rituais, escondidos nos quilombos e na mata. “Essa imagem ajuda a construir a identidade africana. Isso é cultura afro-brasileira, não é?”, observa Hüttner.

Compartilhar olhares

Igor Simões: há "atraso histórico" na montagem de acervos afro-gaúchos

NÍCOLAS CHIDEM/ARQUIVO/JC

A iniciativa, como a que o Museu Julio de Castilhos e outros estão empreendendo, é uma ação necessária e emergencial. E o professor adjunto de História da Arte da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul [Uergs], pesquisador e curador, Igor Simões, faz questão de frisar o termo. “Não confundir emergencial com emergente. O emergente daria ideia de que só agora as instituições museais se voltam para essas questões, porque elas emergem nesse momento. Isso, por si só, já seria um partido conceitual equivocado.” Para ele, trata-se, sim, de uma emergência. “Já há um atraso histórico nessa iniciativa. Ela precisa acontecer, posto que não há história do Rio Grande do Sul sem a presença negra.” Outro ponto relevante para Simões são as pesquisas nesta área, para além das aquisições. Segundo ele, precisam estar presentes um conjunto de ações que mirem a pesquisa profunda sobre esses objetos, sobre essas práticas materiais e imateriais, observa o professor. Incentivo e investimento para a formação de pesquisadores, agentes e profissionais negros da área.



A direção do MJC está ciente de que o espaço não apenas terá que empreender uma pesquisa interna, como precisará contar com curadores e pesquisadores negros que apresentem pistas sobre a história dos artefatos e façam a curadoria de exposições. Para Dóris Couto, este movimento não é unilateral, mas colaborativo, tanto que a instituição tem recebido pesquisadores voluntários. “Temos a necessidade de contar com esse suporte, parcerias com universidades. Captamos, divulgamos, difundimos e queremos trabalhos de conclusão de curso, dissertações e teses a partir do nosso acervo.”

Uma nova museologia

Acervo Afro-Gaúcho do Museu Julio de Castilhos está recebendo doações

EVANDRO OLIVEIRA/JC

Os museus públicos e as suas coleções começam a ser formados, sobretudo, na Europa, em meados do século XVIII. Ou seja, a partir de uma ótica muitas vezes europeia, eurocêntrica, calcada na centralidade do homem branco. É o que observa a Professora dos Programa de Pós-graduação em Museologia e Patrimônio e Pós-graduação em Educação da Ufrgs, Zita Possamai. Sendo assim, a origem destas instituições se revela datada no tempo. São concepções particulares do que seja ciência e conhecimento. “Tanto os povos originários do Brasil, como também os povos africanos, foram concebidos a partir de uma ótica científica, muitas vezes, racialista”, explica Zita. Esses povos, portanto, segundo diferentes vertentes, eram associados ao primitivo e ao não civilizado.



Por isso, para a professora, decolonizar os espaços museais se faz necessário, já que as coleções dos museus mais antigos, especialmente, foram criadas a partir desta ótica. Ela destaca ainda que muitos autores analisam que a América Latina segue adotando uma ideia colonial do saber. “Continuamos pensando da mesma maneira e ainda não rompemos com esses modelos que vêm de uma ciência eurocêntrica, fruto da modernidade, sem fazer uma crítica e oferecer uma proposta que realmente inove nesse sentido”.



Uma sugestão aos museus, aponta Zita, e um grande desafio, é a proposta de curadorias compartilhadas, colaborativas. Museus brasileiros e pelo mundo afora já têm colocado em prática esta ação, no sentido de convidar esses grupos a estarem junto às equipes dos museus, construindo conhecimento, e compartilhando saberes sobre essas coleções.



Zita comenta que a Nova Museologia, uma perspectiva que ganhou força a partir da década de 1970, rompe com a ideia do museu como uma casa fechada, sacralizada. Esta linha propõe a ideia de um território mais amplo, em que as coleções não se restrinjam apenas a um conjunto de objetos guardados nesse lugar, mas também a todo o patrimônio daquele território.



Assim, complementa a professora, o público deixa de ser apenas visitante, assumindo o projeto de criação e manutenção desses museus. A intenção é de que as instituições contemplem as visões desses grupos, “as suas cosmogonias, a sua maneira de apreender o mundo, e não apenas estejam no museu como um objeto a ser colecionado, de estudo do homem branco, acadêmico da elite, que expõe esses objetos para deleite de outros homens brancos”.

Para colaborar com a Campanha Acervo Afro-Gaúcho do Museu Julio de Castilhos

Blusa da mestra griô Sirley Amaro é destaque no Museu Julio de Castilhos

EVANDRO OLIVEIRA/JC