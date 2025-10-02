Programa do SICABEGE reforça combate ao mercado ilegal de bebidas em meio a mortes causadas por produtos falsificados

As recentes mortes registradas no Brasil por ingestão de bebidas falsificadas misturadas com metanol acenderam um alerta ainda mais urgente sobre os riscos do consumo de produtos irregulares. O problema, além de comprometer a saúde pública, afeta a arrecadação de impostos, a competitividade do setor e a sobrevivência de empresas que atuam na legalidade.

Diante desse cenário alarmante, o Sindicato do Comércio Atacadista de Bebidas no Estado do Rio Grande do Sul (SICABEGE-RS) e o Sindiatacadistas/RS promovem um programa inédito de qualificação voltado ao combate do mercado ilegal de bebidas. A iniciativa é realizada com apoio da Fecomércio-RS e da ABBD – Associação Brasileira de Bebidas Destiladas, enquanto a condução do conteúdo técnico fica a cargo do Senac.

O programa tem como objetivo capacitar profissionais da área de fiscalização para identificar produtos falsificados, compreender os aspectos tributários e legais do setor e adotar práticas de gestão e compliance que fortaleçam as empresas atuantes no mercado formal. Além disso, busca reforçar a conscientização sobre os impactos sociais e econômicos do comércio irregular.

“O combate ao mercado ilegal não se faz apenas com fiscalização, mas também com qualificação e informação. Este programa une forças de entidades representativas e do sistema educacional para preparar os agentes públicos para uma atuação mais eficiente na identificação e no combate ao comércio ilegal de bebidas, enfrentando a informalidade e protegendo a sociedade”, afirma Matheus Cardoso, presidente do SICABEGE-RS.

A ABBD contribui fornecendo dados técnicos e estudos sobre o impacto do álcool ilícito no Brasil, enquanto o Senac aplica os módulos de capacitação.

Segundo Cardoso, o enfrentamento ao comércio irregular é estratégico: “Ao unirmos sindicato, associação setorial, entidade de ensino e federação representativa do atacado, mostramos que a resposta ao mercado ilegal está sendo construída de forma coletiva e organizada, garantindo mais segurança para os consumidores e justiça no ambiente de negócios.”