Porto Alegre,

Publicada em 02 de Outubro de 2025 às 17:06

Programa do SICABEGE reforça combate ao mercado ilegal de bebidas em meio a mortes causadas por produtos falsificados

SINDIATACADISTAS/ Divulgação/ JC
As recentes mortes registradas no Brasil por ingestão de bebidas falsificadas misturadas com metanol acenderam um alerta ainda mais urgente sobre os riscos do consumo de produtos irregulares. O problema, além de comprometer a saúde pública, afeta a arrecadação de impostos, a competitividade do setor e a sobrevivência de empresas que atuam na legalidade.
Diante desse cenário alarmante, o Sindicato do Comércio Atacadista de Bebidas no Estado do Rio Grande do Sul (SICABEGE-RS) e o Sindiatacadistas/RS promovem um programa inédito de qualificação voltado ao combate do mercado ilegal de bebidas. A iniciativa é realizada com apoio da Fecomércio-RS e da ABBD – Associação Brasileira de Bebidas Destiladas, enquanto a condução do conteúdo técnico fica a cargo do Senac.
O programa tem como objetivo capacitar profissionais da área de fiscalização para identificar produtos falsificados, compreender os aspectos tributários e legais do setor e adotar práticas de gestão e compliance que fortaleçam as empresas atuantes no mercado formal. Além disso, busca reforçar a conscientização sobre os impactos sociais e econômicos do comércio irregular.
“O combate ao mercado ilegal não se faz apenas com fiscalização, mas também com qualificação e informação. Este programa une forças de entidades representativas e do sistema educacional para preparar os agentes públicos para uma atuação mais eficiente na identificação e no combate ao comércio ilegal de bebidas, enfrentando a informalidade e protegendo a sociedade”, afirma Matheus Cardoso, presidente do SICABEGE-RS.
A ABBD contribui fornecendo dados técnicos e estudos sobre o impacto do álcool ilícito no Brasil, enquanto o Senac aplica os módulos de capacitação.
Segundo Cardoso, o enfrentamento ao comércio irregular é estratégico: “Ao unirmos sindicato, associação setorial, entidade de ensino e federação representativa do atacado, mostramos que a resposta ao mercado ilegal está sendo construída de forma coletiva e organizada, garantindo mais segurança para os consumidores e justiça no ambiente de negócios.”
Criado em 2023 por iniciativa do presidente do SICABEGE, Matheus Quadro Cardoso, o programa conta com o apoio do Sindiatacadistas-RS, da Fecomércio-RS e da ABBD. A capacitação é realizada em parceria com o Senac, sob a condução do professor Samuel, responsável pelas oficinas que qualificam agentes públicos para atuar de forma mais efetiva na fiscalização e no enfrentamento ao mercado irregular.
 
