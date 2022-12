Três modelos eletrificados já estão disponíveis na Kia

A nova identidade visual da marca Kia trouxe ao Brasil a perspectiva de mobilidade urbana que é centro de debates dos grandes fóruns mundiais. Comprometida a seguir um caminho mais limpo e responsável, a coreana desembarcou no Brasil três modelos com tecnologia eletrificada: Stonic, o SUV compacto; a consagrada e querida Sportage; e, mais recentemente, o Full Hybrid (HEV) Niro, um veículo que já nasceu híbrido.

Diante desta nova tecnologia, a grande dúvida de alguns motoristas é como carregar quando não há ponto de energia em casa ou no trabalho. A falta de estrutura em viagens também gera apreensão. Pensando nessas questões, a Kia ressalta que os três modelos regeneram a bateria em momentos de desaceleração e frenagem. Ou seja, não precisa de tomada para carregar.

No Stonic e na Sportage, há um alternador elétrico de 48v que presta assistência ao motor à combustão do carro. Já no Full HEV, o motor elétrico de 240v realiza a tração e o motor à combustão entra como auxiliar.

Jornadas inspiradoras, momentos únicos e sustentabilidade são os itens que marcam a nova fase da Kia. Os veículos se tornam aliados do planeta através da utilização de materiais naturais e reutilizáveis, preocupação que vem ganhando espaço no Brasil, onde aumenta o número de pontos de carregamento nas capitais e no interior.

"Hoje, a Kia é uma empresa mundial que traz soluções de mobilidade com muita tecnologia, inovação, sustentabilidade e com foco em atender seus consumidores pensando nas peculiaridades de cada mercado. No País, já temos três veículos com tecnologia híbrida pensando em economia e menor emissão de poluentes que carregam a bateria na desaceleração, ou seja, não precisam ser carregados na tomada, visto que ainda não temos grande estrutura de pontos de carregamento", diz Juliana Furstenau, sócia diretora na Kia Sun Motors.