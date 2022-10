Programa de Aprendizagem: um passo para o primeiro emprego

Um dos principais programas para a geração de oportunidades a jovens em situação de vulnerabilidade tem comprovado a sua eficácia com números. Dados do Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS) mostram que mais de 60% dos participantes do Programa de Aprendizagem no Rio Grande do Sul conseguem se inserir no mercado de trabalho logo após concluírem suas experiências como aprendizes. Os dados fazem parte de um estudo realizado em parceria com a Fundação Roberto Marinho.

Os números indicam que as oportunidades estão em diversos campos de trabalho, com destaque para áreas como Logística, Comércio, Varejo e Serviços Bancários. Em todos esses casos, a taxa de inclusão de egressos passa de 65%.

Além disso, o programa é importante para indígenas e negros conquistarem seus espaços no mercado de trabalho. Dentre os aprendizes que se declaram pretos, 53% conseguiram um emprego logo após a aprendizagem. Dentre os indígenas, o índice vai a 65%. A ação também é democrática na inserção de pessoas com deficiência. Com a experiência que recebem em seus contratos de aprendizagem, 61,6% conseguem um emprego.

Atualmente, 460 mil jovens se beneficiam com o Programa de Aprendizagem no Brasil. No Rio Grande do Sul, milhares desses aprendizes estão com contratos ativos pelo CIEE-RS.

Os dados reforçam a assertividade desse programa como indutor de vagas e também como incentivo para que os jovens permaneçam estudando e não trilhem o caminho da informalidade ou da criminalidade.

O Programa de Aprendizagem assegura que, a cada ano, 500 mil jovens de 14 a 24 anos ocupem vagas em grandes empresas. De forma estruturada, eles se ambientam a um cenário corporativo, aprendem a trabalhar em grupo, geram renda para suas famílias e tomam conhecimento de tarefas, como atendimento ao cliente, auxílio administrativo, organização de arquivos, trabalho com planilhas e sistemas, entre outras.

Ou seja, é uma política pública que merece total reconhecimento e zelo.

CIEE-RS