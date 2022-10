Saiba mais sobre o edital de inovação do Banrisul para financiar até R$ 15 milhões por projeto

O Banrisul lançou, recentemente, novo edital para financiar projetos de inovação, que abrange startups, micro, pequenas e médias empresas, com faturamento anual máximo de R$ 300 milhões. O anúncio foi feito durante a 31ª Mercopar, uma das maiores feiras de inovação industrial da América Latina, realizada em Caxias do Sul (RS). O valor concedido por projeto terá teto de R$ 15 milhões.

"O Banrisul tem um compromisso muito claro e transparente com a inovação, e isso se reflete no nosso empenho diário em fomentar o desenvolvimento”, destaca o presidente do Banco, Cláudio Coutinho. A iniciativa tem parceria da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

No primeiro edital, lançado em junho deste ano com a mesma finalidade, foram beneficiados 31 projetos, com investimento total de R$ 15,8 milhões. Naquela ocasião, foram selecionadas empresas de menor porte, com faturamento anual de até R$ 90 milhões.

Como participar

www.banrisul.com.br/editaldeinovacao O edital destina-se a negócios que estejam investindo na inovação de seus produtos, serviços e processos. As inscrições podem ser feitas até 31 de dezembro, de forma exclusivamente online, no site. As empresas deverão apresentar garantias, respeitando a política de crédito do Banrisul. As operações contarão, ainda, com apoio complementar do Fundo Garantidor para Investimentos – FGI, no percentual de 80% do valor do financiamento.

"São modalidades que oferecem um longo prazo de pagamento e taxas de juros atrativas", detalha o diretor de Crédito do Banrisul, Osvaldo Lobo Pires, ao explicar que os projetos selecionados passarão pelas etapas de análise e aprovação do crédito, antes da contratação. As linhas da Finep disponibilizadas são Inovacred, Inovacred Expresso, Inovacred 4.0 e Inovacred Aquisição Inovadora Telecom.