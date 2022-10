Qualificação para estudantes e jovens gaúchos

O Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS) tem promovido uma série de oficinas gratuitas em diferentes regiões do Estado para capacitar estudantes e jovens. Com uma proposta que foca nas soft skills e em questões emocionais, o CIEE-RS oferece, a quem está iniciando sua trajetória profissional, oportunidades de desenvolver algumas das habilidades mais valorizadas pelas empresas.

Na semana passada, o ciclo de oficinas passou por Porto Alegre, Santa Cruz do Sul, Caxias do Sul e Passo Fundo. Com as temáticas de criatividade, construção da imagem profissional, linguagem corporal, autoconhecimento, autoconfiança e comportamento emocional e profissional, os eventos reuniram jovens de diferentes idades e níveis educacionais.

As oficinas gratuitas do CIEE-RS contribuem para um mercado de trabalho mais qualificado e receptivo aos jovens e estudantes.

Essas ações são importantes porque contribuem para um mercado de trabalho mais qualificado, viabilizando as primeiras oportunidades a estudantes e jovens gaúchos. Os cursos podem abrir a mente de estudantes em busca de um estágio ou de jovens que querem ingressar em um programa de aprendizagem, gerando reflexão e incentivando exercícios práticos. De quebra, incentivam a socialização entre pessoas de diferentes perfis e idades, dando uma amostra do que vão encontrar em um ambiente de trabalho.

Esse preparo dos talentos é importante porque aborda questões críticas aos jovens, derrubando algumas barreiras que dificultam sua entrada no mercado de trabalho. Para os estudantes, desmistifica etapas de processos seletivos e do dia a dia nas organizações. Também mostra como hábitos podem ser readequados; e habilidades, treinadas, de forma a ampliar as chances de sucesso profissional.

Para as empresas, receber talentos mais bem informados, desenvolvidos e comprometidos significa eliminar algumas etapas de preparação interna na hora em que precisam contar com estagiários e aprendizes.

CIEE-RS