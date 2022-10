Atenção no Seguro, por Gerson Anzzulin: Seguro residência, o investimento correto

Por Gerson Anzzulin

A modalidade de seguro residência oferece proteção aos imóveis destinados à moradia, sejam eles permanentes ou de temporada. Em alguns casos, esta proteção pode se referir tanto à estrutura física do imóvel como ao que está dentro dele. O seguro residencial pode ter coberturas básicas ou mais amplas, de acordo com as necessidades e escolhas do contratante.

Significativa parcela dos consumidores que possuem uma apólice de seguro auto não contratam o seguro residencial. Isto acontece em função da indevida associação de custo. No seguro auto, o prêmio pago pelo cliente varia de 3% a 5% sobre o valor do carro. A partir daí vem a ideia de que o custo de um seguro residencial ficaria inviável. Mero engano, pois o prêmio varia até 0,5% sobre o valor do imóvel, bem diferente da situação do seguro auto.

Com um investimento em torno de R$ 400 ao ano é possível garantir a cobertura anual de um imóvel de R$ 300 mil com as coberturas de incêndio, vendaval, danos elétricos, responsabilidade civil e assistência 24 horas. A cobertura de roubo e furto também pode ser incluída. Além disto, as seguradoras oferecem um leque de serviços atraentes aos clientes.

Dependendo do contrato, o seguro residencial cobre vazamentos, reparos domésticos, serviços de chaveiro e o que mais estiver listado na apólice. Com o seguro para residência, os serviços emergenciais podem ser acionados durante 24 horas por dia.

É importante destacar que o seguro residencial não cobre umidade, ferrugem, infiltrações, problemas com chuva dentro de casa, qualquer tipo de corrosão, mesmo as causadas por problemas ambientais, areia e terra dentro de casa, mesmo que tenha entrado pela janela, portas ou de outra forma. Danos causados durante a construção também não são cobertos.

A indenização de um seguro residencial completo concede o suporte necessário para a reconstrução do imóvel em caso de incêndio e readquirir bens em situações de roubo ou furto. O seguro residencial é significado de tranquilidade no momento de uma viagem, pois a casa estará protegida.

A cobertura de Responsabilidade Civil Familiar garante as reparações por danos involuntários, corporais ou materiais, causados a terceiros por negligência ou imprudência do próprio segurado, seu cônjuge e de filhos menores que estiverem sob sua responsabilidade.

Com a pandemia, muitos trabalhadores passaram a desenvolver suas tarefas profissionais dentro da residência, o chamado home office. Isto determinou a maior procura nos últimos dois anos pelo produto seguro residencial. Conforme levantamento da Federação Nacional de Seguros Gerais, mais de 11 milhões de residências estavam seguradas em 2021 no Brasil.