Liderança positiva impulsiona talentos

Incentivar e desenvolver talentos a partir do aprimoramento de seus pontos fortes é a norma da liderança positiva, conceito cada vez mais afirmado no mundo dos negócios. Para empresas que apostam nos jovens, a partir de contratos de Estágio e Aprendizagem, por exemplo, compreender a potencialidade desse tipo de liderança e incentivá-la em suas políticas de recursos humanos são passos essenciais para qualificar suas equipes.

A liderança positiva procura identificar potenciais, motivações e capacidades dos colaboradores e, a partir daí, gerar estratégias que despertem mais produtividade, autonomia e iniciativa. É o inverso, por exemplo, da liderança convencional, que se preocupa mais em olhar e suprimir as fragilidades dos funcionários.

Quando se fala em jovens talentos, que são diamantes prontos para serem esculpidos, a liderança positiva é ainda mais crítica. É gerando confiança e mirando no desenvolvimento de potencialidades que uma empresa encontra o caminho mais curto para desenvolver seu colaborador.

Esse perfil de liderança sugere que gestores criem um ambiente extremamente positivo no trabalho, aprendendo a elogiar e promover emoções, como compreensão, compaixão, otimismo e gratidão. A atenção individual é essencial: os líderes podem iniciar sua estratégia desenhando um “mapa” de habilidades de cada talento e definindo as etapas para desenvolvê-las.

E o suporte está no centro dessas ações. É recomendável que líderes incentivem as relações de apoio mútuo em todos os níveis da empresa, fornecendo aos liderados um senso profundo de significado e propósito do trabalho. Qualificar esses pontos, ainda mais delicados no pós-pandemia, colocará a empresa em um novo nível de gestão de pessoas e a ajudará a ter talentos cada vez mais engajados e produtivos.

CIEE-RS