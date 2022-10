Atenção no Seguro, por Gerson Anzzulin: Seguro acessível a todos

Por Gerson Anzzulin

O presidente da Confederação Nacional das Seguradoras, Dyogo Oliveira, esteve em Porto Alegre no dia 22 de setembro para divulgar a campanha “Seguros, Previdência Privada e Saúde, Pra Tudo e Pra Todos”. Na sua manifestação, o dirigente disse que a receptividade da campanha está sendo muito boa.

Conforme Dyogo, ainda existe no país um desconhecimento sobre seguro e uma percepção equivocada de que o seguro é um produto para pessoas de alta renda. “A campanha vem no sentido contrário. Existem tipos diferentes de seguros e a maioria deles é acessível”, afirmou.

Como exemplo deste quadro, citou o seguro residencial, onde a taxa varia entre 0,3% a 0,5% sobre o valor do imóvel. Dyogo Oliveira destacou que o objetivo da campanha é mostrar que existem seguros que são adequados às necessidades das pessoas.

No seu entendimento, o seguro pode se popularizar no Brasil, através de produtos flexíveis e que atendam as expectativas e os diferentes níveis de renda. “Trabalhamos para ter eficiência, reduzindo custos administrativos para tornar o seguro mais barato”.

Lembrou ainda que a CNSEG quer chamar a atenção sobre a importância do seguro no momento de um infortúnio, pois ele garante a continuidade da renda, do patrimônio e da saúde. “Isto é importante para melhorar a qualidade de vida das pessoas”, concluiu.