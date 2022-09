Mercado de materiais de construção pode crescer 5% neste ano

O mercado de materiais de construção vem apresentando relativa estabilidade ao longo deste ano, podendo repetir o incremento verificado em 2021, quando as vendas tiveram expansão de 5% em média, segundo avalia o Diretor vice-presidente do Sindicato do Comércio Atacadista de Louças, Tintas e Ferragens de Porto Alegre, Rogério Scherer.

No tocante aos preços dos materiais, explica que em determinados segmentos ocorreram pressões inflacionárias, devido à falta de matérias primas que estão sendo direcionadas às exportações a custos extremamente elevados. Já em outros segmentos observa-se maior oferta dos fornecedores, com preços mais estáveis. A demanda por materiais varia de acordo com características específicas locais.

Em municípios onde há projetos de grandes empreendimentos de construtoras de maior porte o volume de vendas pode compensar a diminuição de consumo do chamado “mercado formiga”, que foi afetado pelo esgotamento das reservas financeiras de parte dos consumidores em consequência da inflação. Nos últimos meses, a situação do mercado também foi influenciada pelas incertezas decorrentes da disputa eleitoral, conclui Scherer.

Sindiatacadistas